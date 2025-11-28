Acesse sua conta
Novas imagens mostram como está a mansão abandonada de Pelé no Guarujá

Registro feito por um youtuber mostra o interior e a área externa da casa, marcada pela deterioração

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:36

Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé Crédito: Reprodução/YouTube

A antiga mansão de Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé, voltou a movimentar as redes sociais nas últimas semanas. Localizada em um dos trechos mais valorizados do Guarujá (SP), a residência que um dia abrigou o maior jogador da história reapareceu em vídeos que mostram seu progressivo abandono.

A nova onda de atenção começou após o youtuber Luan Daniel divulgar, na última terça-feira (23), imagens registradas durante uma exploração feita em junho de 2024, aproximadamente dezoito meses após a morte do Rei do Futebol. O vídeo detalha todo o percurso do criador de conteúdo pelo imóvel e expõe as marcas deixadas pela passagem do tempo.

Exterior deteriorado

Nas gravações, a área externa da casa chama a atenção pelos sinais evidentes de descuido. A piscina está cercada por folhas secas acumuladas, e tomadas aéreas revelam partes do telhado danificadas. A dimensão do terreno, que ocupa um quarteirão na Praia de Pernambuco, contrasta com o cenário atual.

Luan Daniel contou que visitar o local representou um momento singular em sua trajetória. “Foi uma das explorações mais marcantes que já fiz. Pelé é uma figura reconhecida no mundo inteiro, e revisitar um espaço que fez parte da história dele me emocionou. Quis mostrar cada detalhe como uma forma de homenagear tudo o que ele representou para o futebol, para o Brasil e para o planeta”, afirmou.

Vestígios do Rei

Dentro da mansão, objetos que pertenceram a Pelé continuam nos cômodos. Móveis planejados seguem instalados, e é possível encontrar quadros, fotografias e lembranças de projetos dos quais o ex-jogador participou, como produtos licenciados e discos. A cozinha permanece praticamente montada, com armários preservados e eletrodomésticos no lugar.

Um dos ambientes mais simbólicos da residência é a sala destinada aos troféus. Apesar de ainda guardar a estrutura original de expositores, o espaço mostra sinais de arrombamento tanto na porta quanto no teto, indicando que o local pode ter sido violado após ficar desocupado.

Segundo o g1, essa mansão foi a penúltima moradia de Pelé antes de ele se mudar para o Jardim Acapulco, também no Guarujá, onde viveu ao lado da esposa, Márcia Aoki. O endereço ficou conhecido por receber personalidades, atletas e amigos próximos do Rei ao longo das décadas.

