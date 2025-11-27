POLÊMICA

Léo Dias promete não divulgar traições de jogadores caso Flamengo vença a Libertadores

Flamengo enfrenta o Palmeiras no sábado (29)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:31

Flamengo enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores 2025 Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Portal Léo Dias, conhecido por publicar notícias polêmicas envolvendo celebridades, publicou um comunicado inusitado relacionado à final da Libertadores. Em nota, o portal afirma que não vai noticiar traições envolvendo jogadores do time carioca caso o Flamengo vença o jogo decisivo contra o Palmeiras, que acontece no sábado (29), às 18h.

O comunicado ainda aconselha que cada esposa de jogador "cuide do seu marido". A nota repercutiu entre famosos e anônimos, que reagiram com humor ao "incentivo" para os atletas na semana da final. O site do jornalista Léo Dias se comprometeu a não divulgar notícias sobre traições e flagras de jogadores em festas.

Portal Léo Dias se compromete a não divulgar traições Crédito: Reprodução

A justificativa é que o portal é um veículo "nascido e criado no Rio de Janeiro". "Este veículo de comunicação se compromete a não publicar uma linha a respeito de possíveis atos de infidelidade de jogadores, sem mesmo detalhes das festinhas pós-jogo. Os atletas do clube podem se divertir sem a preocupação de que saiam notícias a seu respeito no portal Léo Dias", afirma a nota divulgada nesta quinta-feira (27), no perfil oficial do Instagram do portal.

"Quanto às esposas dos jogadores, um aviso: que cada uma cuide do seu marido. No mais, vai Flamengo", finaliza o comunicado. Palmeiras e Flamengo entram em campo no sábado, às 18h, para a final da Libertadores. O jogo será no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.