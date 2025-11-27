Acesse sua conta
Vazamento da lesão de Neymar irrita pai do craque

Neymar Pai defende que camisa 10 do Santos jogue no "sacrifício" para ajudar a evitar queda do clube

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:05

Neymar
Neymar Crédito: Raul Baretta / Santos FC

A presença de Neymar contra o Sport, nesta sexta-feira (28), ainda não está garantida, e o clima ao redor do camisa 10 esquentou após o vazamento de informações médicas sobre sua lesão no menisco do joelho esquerdo. Oficialmente, o Santos não comenta o caso; limitou-se a divulgar imagens do jogador treinando com proteção na área afetada. A definição sobre sua escalação deve sair apenas nesta quinta-feira, no último treino antes do duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão - partida crucial na luta do clube contra o rebaixamento.

A revelação da lesão na imprensa provocou forte reação do pai do atleta. Ele esteve no CT Rei Pelé durante toda a quarta-feira, acompanhando pessoalmente os testes físicos do filho, e não escondeu a irritação com o que considera quebra de sigilo médico por parte do clube, segundo reportagem do GloboEsporte. O empresário, segundo pessoas que presenciaram a cena, chegou a elevar o tom ao telefone enquanto desabafava sobre o episódio. O incômodo começou já na véspera, pouco antes de um evento no Museu Pelé, em Santos, quando foi surpreendido pelos questionamentos sobre o problema no joelho e reagiu mal.

A reportagem indica que o pai de Neymar é um dos que defendem que o craque entre em campo mesmo no sacrifício. O atacante sofre um esgarçamento no menisco, condição que não impede corrida, mas gera dor conforme o impacto e sensação de instabilidade.

Neymar chorando

Diniz consola Neymar por Reprodução
Diniz consola Neymar por Reprodução
Neymar foi consolado por Fernando Diniz por Reprodução
Neymar saiu chorando por Reproduçaõ
Neymar chorando por Reprodução
1 de 5
Diniz consola Neymar por Reprodução

Problemas com o clube

A rusga mais recente se soma a outros episódios de atrito entre o estafe de Neymar e a direção do Santos. Meses atrás, o empresário já havia demonstrado contrariedade quando reportagens sobre comportamentos do jogador no duelo contra o Flamengo repercutiram internamente. A relação com o presidente Marcelo Teixeira também vive momentos delicados, influenciada pelas incertezas físicas do atleta, pelos entraves financeiros do clube e pelas negociações de renovação para 2026.

Enquanto a relação segue tensionada, o Santos tenta se concentrar na reta final do campeonato. Depois do confronto com o Sport, o time ainda enfrenta Juventude, fora, e Cruzeiro, em casa, na tentativa de escapar da queda.

Tags:

