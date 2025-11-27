FUTEBOL

Vazamento da lesão de Neymar irrita pai do craque

Neymar Pai defende que camisa 10 do Santos jogue no "sacrifício" para ajudar a evitar queda do clube

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:05

Neymar Crédito: Raul Baretta / Santos FC

A presença de Neymar contra o Sport, nesta sexta-feira (28), ainda não está garantida, e o clima ao redor do camisa 10 esquentou após o vazamento de informações médicas sobre sua lesão no menisco do joelho esquerdo. Oficialmente, o Santos não comenta o caso; limitou-se a divulgar imagens do jogador treinando com proteção na área afetada. A definição sobre sua escalação deve sair apenas nesta quinta-feira, no último treino antes do duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão - partida crucial na luta do clube contra o rebaixamento.

A revelação da lesão na imprensa provocou forte reação do pai do atleta. Ele esteve no CT Rei Pelé durante toda a quarta-feira, acompanhando pessoalmente os testes físicos do filho, e não escondeu a irritação com o que considera quebra de sigilo médico por parte do clube, segundo reportagem do GloboEsporte. O empresário, segundo pessoas que presenciaram a cena, chegou a elevar o tom ao telefone enquanto desabafava sobre o episódio. O incômodo começou já na véspera, pouco antes de um evento no Museu Pelé, em Santos, quando foi surpreendido pelos questionamentos sobre o problema no joelho e reagiu mal.

A reportagem indica que o pai de Neymar é um dos que defendem que o craque entre em campo mesmo no sacrifício. O atacante sofre um esgarçamento no menisco, condição que não impede corrida, mas gera dor conforme o impacto e sensação de instabilidade.

Neymar chorando 1 de 5

Problemas com o clube

A rusga mais recente se soma a outros episódios de atrito entre o estafe de Neymar e a direção do Santos. Meses atrás, o empresário já havia demonstrado contrariedade quando reportagens sobre comportamentos do jogador no duelo contra o Flamengo repercutiram internamente. A relação com o presidente Marcelo Teixeira também vive momentos delicados, influenciada pelas incertezas físicas do atleta, pelos entraves financeiros do clube e pelas negociações de renovação para 2026.