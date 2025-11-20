Acesse sua conta
Neymar desabafa e pede desculpas após empate do Santos na Vila Belmiro

Camisa 10 marcou, mas viu o Mirassol empatar; Peixe segue pressionado na luta contra o rebaixamento e encara o Inter em duelo decisivo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:49

Neymar com camisa de Pelé
Neymar com camisa de Pelé Crédito: Reprodução

Neymar deixou a Vila Belmiro com sentimentos mistos após o empate em 1 x 1 entre Santos e Mirassol, nessa quarta-feira (19/11), pela 34ª rodada do Brasileirão. Autor do gol do Peixe, o camisa 10 também cometeu o pênalti que definiu o resultado, em lance que o levou a desabafar nas redes sociais pouco depois do apito final.

O atacante elogiou a postura da equipe, lamentou a igualdade e pediu desculpas pelo lance que originou o pênalti.

