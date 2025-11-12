Acesse sua conta
Neymar nega pedido de desculpas a Vojvoda e ataca jornalista: ‘Mais uma mentira’

Atleta do Santos se irritou com especulação de suposta ligação ao treinador após derrota para o Flamengo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:38

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

Três dias após a derrota do Santos para o Flamengo, no Maracanã, o comportamento de Neymar durante e após a partida segue sendo assunto. O camisa 10 do Peixe se irritou com a substituição, chutou um copo d’água e foi direto para o vestiário, gesto que gerou repercussão negativa entre torcedores e teria irritado companheiros e dirigentes. 

Nesta quarta-feira (12), o jogador usou as redes sociais para se pronunciar e negar que tenha ligado para o técnico Juan Pablo Vojvoda a fim de se desculpar pela reação. Em um comentário publicado no Instagram, Neymar foi direto: “Mais uma mentira inventada por um jornalista de m****”, escreveu o atacante.

Comentário de Neymar no Instagram Crédito: Reprodução

A resposta foi uma reação a uma reportagem do Ge, que afirmava que o jogador vinha irritando companheiros e dirigentes do Santos com atitudes dentro e fora de campo. Segundo o portal, Neymar teria tentado justificar seu comportamento explosivo, atribuindo-o à irritação com a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, a quem culpou pela má atuação da equipe.

A matéria ainda destaca que, na suposta ligação ao treinador, o atacante não teria pedido desculpas, apenas explicado a reação. Além disso, conta que, nos vestiários, Neymar se desculpou com os colegas pelo episódio e pela forma como deixou o gramado.

Com uma temporada marcada por lesões e irregularidade física, o craque soma apenas 23 jogos, seis gols e três assistências pelo Santos em 2025. O craque não vem conseguindo fazer a diferença para o Peixe na luta contra o rebaixamento e perdeu 17 das 32 equipes no Brasileirão.

