'É uma vergonha jogando futebol', dispara apresentador após atuação de Neymar contra Flamengo

Atacante do Santos saiu de campo questionando a substituição e foi direto para o vestiário

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:14

Neymar em ação pelo Santos contra o Flamengo
Neymar em ação pelo Santos contra o Flamengo Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Quando Neymar saiu de campo substituido, o Santos perdia por 3x0 para o Flamengo no Maracanã. Na saída do campo, o atacante questionou o técnico Juan Pablo Vojvoda sobre a mudança e foi diretamente para o vestiário, atitude que provocou o descontentamento do apresentador Neto. O ex-jogador criticou a atitude e o desempenho do camisa 10 do Peixe em vídeo publicado nas redes sociais.

Na avaliação do comentarista e ex-jogador do Corinthians, o Santos deve cair para a Série B do Campeonato Brasileiro por culpa do camisa 10 e do presidente Marcelo Teixeira. "Vocês vão cair para a Segunda Divisão. Culpa dele e do presidente, culpa do Neymar, seus paga-pau, seus paga-pau. Você vai me tirar? Você vai me tirar? Você viu a hora que ele sai, que o Vojvoda tira o Neymar? Você vai me tirar? Você não jogou nada, porra. Você [Neymar] andou em campo. Você foi na Fórmula 1 e depois se encontrou com jogadores lá. Você começa de titular e não joga nada. É uma vergonha jogando futebol", disse.

Neto ainda destacou, na sua opinião, a melhora de rendimento do Santos depois da saída de Neymar da partida, quando o Peixe conseguiu marcar dois gols e quase empatou nos minutos finais.

"Aí, o que aconteceu? Meteu dois gols na hora que colocou o Júnior, que é o menino. Aí colocou os caras: 3 a 2. Será que, se não tivesse colocado... será não? Se não tivesse colocado o mesmo time que jogou no 2º tempo, será? Será que não ganharia o jogo? Será que não empataria? Enquanto vocês, santistas, pensam que esse cara vai levar o Santos, vocês vão cair para a Segunda Divisão. Culpa dele e do presidente, culpa do Neymar, seus paga-pau, seus paga-pau. Viu como o Santos é diferente sem ele?", finalizou.

