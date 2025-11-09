Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 21:05
O influenciador Leonardo Querino da Silva, mais conhecido como Lalau, celebrou a conclusão da reforma de sua casa na zona rural de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. “Hoje, eu e minha família queremos expressar toda a nossa gratidão, de coração, ao jogador Richarlison. Que gesto mais lindo, mais humano e cheio de amor ao próximo. Obrigado por realizar o sonho da nossa casa digna, segura e cheia de esperança”, declarou Lalau ao mostrar o resultado final.
A residência passou por melhorias completas: pintura, reparos elétricos, novos acessórios e mobiliário. O influenciador destacou ainda a atenção da equipe que acompanhou o processo: “Foi incrível do começo ao fim. Em nenhum momento nos deixaram sem resposta, sempre com atenção, carinho e respeito. Que todos vocês sejam recompensados em dobro por todo esse cuidado e dedicação”.
O responsável por transformar a vida de Lalau foi o atacante Richarlison, jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira. Frequentemente interagindo com o influenciador nas redes sociais, ele decidiu ajudar financeiramente após Lalau compartilhar seu apelo em 2024, pouco antes do nascimento prematuro de sua filha.
Richarlison reforma casa de influenciador
Naquele momento, Lalau revelou os problemas da casa, como goteiras, fiações expostas e a falta de um espaço adequado para receber a bebê. O desabafo rapidamente se espalhou na internet e emocionou milhares de seguidores, incluindo Richarlison, que se ofereceu para custear toda a reforma e a construção de um novo cômodo.
Embora não tenha comentado publicamente sobre a ação, Richarlison compartilhou imagens da casa reformada em suas redes sociais, usando emojis e reações positivas.