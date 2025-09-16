TRISTE

Amanda Araújo se irrita após bebê que teve com Richarlison ser atacado pela aparência: 'Me afeta'

Namorada do jogador compartilhou comentários maldosos e falou sobre o impacto nas redes

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:37

Richarlison e Amanda Araújo comemoram nascimento do primeiro filho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Amanda Araújo, de 22 anos, namorada do jogador Richarlison, de 28, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (15) para rebater críticas dirigidas à aparência do filho do casal, Richarlison Jr., de três meses. A influenciadora compartilhou prints de seguidores que comentaram de forma negativa sobre o bebê, com mensagens como “tadinho, é a cara do pai” e “meu Deus, é a cara do pai, coitado”.

Nos stories, Amanda deixou claro que pretende proteger a criança e alertou sobre o efeito nocivo de críticas a crianças pequenas. “A maioria dos comentários é sempre falando sobre a aparência ou sobre o nome do meu filho. E nunca são coisas positivas. Ele fez três meses hoje e vocês estão falando da aparência do meu bebê. Pelo amor de Deus”, disse.

A influenciadora explicou que, embora consiga lidar com críticas a si mesma, comentários sobre o filho a afetam profundamente. “Vocês podem me xingar de tudo quanto é coisa, não me afeta. Mas falar do Riquinho me afeta. Acho que isso é ser mãe, né? Total. Enfim, é isso. Tô desanimada pra postar, mas não vou sumir do Instagram nem parar de postar fotos que eu queira”, afirmou.

Amanda também ressaltou que o bebê já viveu experiências únicas nos três primeiros meses, incluindo viagens internacionais e passeios à praia, e reforçou a importância de preservar o bem-estar do filho.

Richarlison Jr. nasceu em junho, no Brasil, para que Amanda tivesse apoio nos primeiros dias após o parto. O jogador celebrou a chegada do filho nas redes: “Meu amor nasceu, 3,5 kg, muita saúde e muita fofura. Foi maravilhoso”.