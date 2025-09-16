Acesse sua conta
Amanda Araújo se irrita após bebê que teve com Richarlison ser atacado pela aparência: 'Me afeta'

Namorada do jogador compartilhou comentários maldosos e falou sobre o impacto nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:37

Richarlison e Amanda Araújo comemoram nascimento do primeiro filho
Richarlison e Amanda Araújo comemoram nascimento do primeiro filho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Amanda Araújo, de 22 anos, namorada do jogador Richarlison, de 28, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (15) para rebater críticas dirigidas à aparência do filho do casal, Richarlison Jr., de três meses. A influenciadora compartilhou prints de seguidores que comentaram de forma negativa sobre o bebê, com mensagens como “tadinho, é a cara do pai” e “meu Deus, é a cara do pai, coitado”.

Amanda Araújo se irrita após críticas ao bebê que teve com Richarlison

Amanda Araújo se irritou com críticas por Reprodução
Amanda Araújo se irritou com críticas por Reprodução
Richarlison e Amanda Araújo comemoram nascimento do primeiro filho por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Amanda Araujo por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araujo anunciam gravidez por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo comemoram nascimento do primeiro filho por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Redes Sociais
Amanda Araújo se irritou com críticas por Reprodução

Nos stories, Amanda deixou claro que pretende proteger a criança e alertou sobre o efeito nocivo de críticas a crianças pequenas. “A maioria dos comentários é sempre falando sobre a aparência ou sobre o nome do meu filho. E nunca são coisas positivas. Ele fez três meses hoje e vocês estão falando da aparência do meu bebê. Pelo amor de Deus”, disse.

