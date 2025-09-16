Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:44
O Anjo da Guarda é reconhecido como guia espiritual que oferece proteção e direcionamento em diferentes áreas da vida. Nesta terça-feira (16), nove signos recebem mensagens específicas, com orientações ligadas a decisões, relacionamentos, saúde e crescimento pessoal.
Veja as características dos signos
Áries – Coragem e Clareza
O recado angelical para Áries reforça a importância de equilibrar ação e reflexão. O dia pede decisões conscientes, paciência nas interações e confiança na intuição, com proteção extra para enfrentar desafios.
Touro – Persistência e Equilíbrio
Para Touro, a mensagem enfatiza estabilidade e perseverança. O momento é favorável para fortalecer laços pessoais e profissionais, evitando impulsividade e cultivando gratidão.
Gêmeos – Comunicação e Discernimento
Gêmeos recebe orientação para usar a comunicação de forma clara e equilibrada. Sinais importantes podem surgir hoje, e o diálogo transparente será essencial para resolver situações.
Câncer – Sensibilidade e Proteção
O Anjo da Guarda recomenda atenção à intuição e ao cuidado com os sentimentos. Relações familiares e afetivas estão em evidência, favorecendo harmonia e segurança emocional.
Leão – Liderança e Generosidade
A mensagem para Leão destaca liderança com sabedoria. Decisões justas, coragem e empatia fortalecem vínculos e inspiram quem está ao redor.
Virgem – Organização e Discernimento
O recado para Virgem pede atenção aos detalhes e bom planejamento. Pequenas escolhas podem trazer grandes resultados, além de reforçar a importância do cuidado físico e emocional.
Libra – Harmonia e Cooperação
Para Libra, o dia favorece equilíbrio e reconciliações. Relações harmoniosas e diplomacia são fundamentais, abrindo espaço para leveza e bem-estar.
Escorpião – Intuição e Transformação
Escorpião recebe uma mensagem voltada para mudanças e autoconhecimento. A intuição deve guiar decisões que favoreçam novos caminhos e libertação de situações estagnadas.
Sagitário – Expansão e Sabedoria
O recado angelical para Sagitário ressalta aprendizado contínuo e atenção aos sinais. É hora de equilibrar otimismo com cautela e abrir espaço para crescimento pessoal e espiritual.
A energia angelical de 16 de setembro de 2025 reforça a importância de clareza, paciência e fé interior. Os signos contemplados são convidados a agir com confiança e equilíbrio, aproveitando oportunidades e superando desafios com proteção espiritual.