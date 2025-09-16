SETEMBRO MOVIMENTADO

Touro, Leão, Aquário e Peixes terão novidades intensas na vida amorosa nos próximos dias

Questões mal resolvidas, sonhos esperados e conflitos com antigos amores serão resolvidos

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:38

O mês de setembro chega trazendo boas notícias para alguns signos do zodíaco. De acordo com previsão publicada pelo *Times of India*, quatro deles terão um período especialmente positivo no campo amoroso, com chances de novos relacionamentos, fortalecimento de vínculos e maior confiança emocional.

Touro

"Tem pensado em amor este tempo todo? Então está com sorte que tudo irá mudar. Vão ficar muito felizes com a entrada de um novo amor nas suas vidas. Logo no início do mês existem sinais de romance. Além disto, poderá sentir uma faísca com alguém que já estava na sua mira. Este mês, tudo será diferente. Os Touro só têm a agradecer aos astros."

Leão

"Já tiveram momento de altos e baixos. Esta é a fase em que têm de agradecer por tudo e no amor especialmente. Haverá um desejo muito forte de se juntarem a uma pessoa que já queriam há algum tempo. Será preciso algum trabalho para fortalecer a relação, mas no final valerá muito a pena tudo o que fizeram. Se é um Leão solteiro, este mês a sorte estará completamente do seu lado."

Aquário

"O romance chega em força neste mês de setembro. Devem melhorar a sua capacidade de comunicação para que tudo corra pelo melhor. A sua expressividade irá impressionar quem está à sua volta. É algo que dará estabilidade emocional e grandes hipóteses de viverem um grande amor."

Peixes

"Todos os planetas estão alinhados com Peixes e no amor é algo que vão agradecer que aconteça. A lua cheia deu-lhes um brilho que nunca esperavam que viesse. Vénus acaba por torná-los mais charmosos e Marte dá-lhes a autoconfiança necessária. O amor está no caminho certo deste signo."