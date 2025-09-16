Acesse sua conta
Conheça o óleo que recupera cor natural dos fios brancos sem química

Produto tradicional da medicina ayurvédica ganha espaço como alternativa às tinturas

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:24

Crédito: Shutterstock

O interesse por soluções naturais para cuidados estéticos tem crescido nos últimos anos, especialmente no tratamento dos cabelos. Entre as principais queixas está o aparecimento dos fios brancos, relacionados ao envelhecimento, ao estresse ou à genética. Nesse cenário, o óleo de amla, extraído da groselha indiana (Phyllanthus emblica) e usado há séculos na medicina ayurvédica, tem despertado atenção por sua promessa de repigmentar os cabelos de forma natural.

Rico em vitamina C, taninos e flavonoides, o óleo apresenta propriedades antioxidantes que protegem os folículos capilares e podem estimular a produção de melanina, pigmento responsável pela cor dos fios. Um estudo publicado no *Journal of Ethnopharmacology* indicou que extratos de amla aplicados topicamente favoreceram a repigmentação em testes laboratoriais com animais, embora ainda faltem pesquisas clínicas robustas em humanos.

Usuários relatam resultados perceptíveis em três a quatro semanas, como escurecimento gradual dos fios recentes, aumento do brilho e fortalecimento capilar. Em alguns casos, há depoimentos de que os novos fios já nascem com a cor original, o que sugere efeito mais duradouro do que o obtido com tinturas.

O óleo deve ser aplicado diretamente no couro cabeludo, com massagens circulares, de duas a três vezes por semana, permanecendo por pelo menos uma hora antes da lavagem. Especialistas recomendam realizar um teste de sensibilidade antes do uso contínuo e consultar um dermatologista em casos de couro cabeludo sensível ou condições pré-existentes.

Além do amla, outros óleos são estudados por seu potencial no cuidado capilar. O de semente preta (nigella sativa) tem ação anti-inflamatória e antioxidante, o de coco ajuda na hidratação e proteção dos fios, e o de alecrim é associado à melhora da circulação no couro cabeludo. Embora seus efeitos diretos na reversão dos fios brancos não estejam comprovados, podem atuar de forma complementar ao tratamento com o óleo de amla.

