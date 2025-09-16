BELEZA

Conheça o óleo que recupera cor natural dos fios brancos sem química

Produto tradicional da medicina ayurvédica ganha espaço como alternativa às tinturas

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:24

Cabelos brancos podem ser um incômodo Crédito: Shutterstock

O interesse por soluções naturais para cuidados estéticos tem crescido nos últimos anos, especialmente no tratamento dos cabelos. Entre as principais queixas está o aparecimento dos fios brancos, relacionados ao envelhecimento, ao estresse ou à genética. Nesse cenário, o óleo de amla, extraído da groselha indiana (Phyllanthus emblica) e usado há séculos na medicina ayurvédica, tem despertado atenção por sua promessa de repigmentar os cabelos de forma natural.

Cabelos brancos podem ser um incômodo 1 de 5

Rico em vitamina C, taninos e flavonoides, o óleo apresenta propriedades antioxidantes que protegem os folículos capilares e podem estimular a produção de melanina, pigmento responsável pela cor dos fios. Um estudo publicado no *Journal of Ethnopharmacology* indicou que extratos de amla aplicados topicamente favoreceram a repigmentação em testes laboratoriais com animais, embora ainda faltem pesquisas clínicas robustas em humanos.

Usuários relatam resultados perceptíveis em três a quatro semanas, como escurecimento gradual dos fios recentes, aumento do brilho e fortalecimento capilar. Em alguns casos, há depoimentos de que os novos fios já nascem com a cor original, o que sugere efeito mais duradouro do que o obtido com tinturas.

O óleo deve ser aplicado diretamente no couro cabeludo, com massagens circulares, de duas a três vezes por semana, permanecendo por pelo menos uma hora antes da lavagem. Especialistas recomendam realizar um teste de sensibilidade antes do uso contínuo e consultar um dermatologista em casos de couro cabeludo sensível ou condições pré-existentes.