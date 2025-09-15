RACISMO

Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'

Religioso deu declaração em podcast para quem é "cristão, branco, que ama o Senhor e ama seus filhos"

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:00

Joel Webbon Crédito: Reprodução

O pastor evangélico Joel Webbon, de Austin (Texas, EUA), viralizou na última semana durante a exibição de um podcast por causa de uma declaração racista. O religioso pediu que fiéis brancos tenham "a conversa" com seus filhos sobre o suposto "perigo" de conviver com negros.

Joel Webbon 1 de 5

"Se você é um pai cristão, branco, que ama o Senhor e ama seus filhos, então você precisa ter 'a conversa'. A conversa a que nos referimos é aquela que leva seus filhos, de acordo com a maturidade deles, no momento certo, e diz que há certas partes da cidade que você não pode ir e há certas pessoas com quem você não pode estar. Se há alguém negro em nossa igreja e nós a conhecemos, ótimo. Não estamos falando dessa pessoa. Mas se você entra em uma multidão de estranhos e eles são brancos, há algum perigo. Se forem estranhos negros, o perigo é 30 vezes maior. Esses são os fatos", declarou Webbon no podcast "Right Response Ministries".

A fala repercutiu após o pastor citar uma publicação no X que alegava, sem fonte, que "uma pessoa branca tem 31 vezes mais probabilidade de ser vítima de uma pessoa negra do que o contrário". Os números apresentados não encontram respaldo em estatísticas oficiais. Dados do FBI mostram que, em 2019, houve 566 assassinatos de negros contra brancos, em comparação com 246 de brancos contra negros. No censo de 2020, os EUA tinham 204,3 milhões de brancos e 41,1 milhões de negros.

A declaração gerou indignação nas redes sociais. "Joel, o fato é que Deus criou os negros assim como criou você, mas infelizmente você não entendeu o ensinamento de que todos nós seremos julgados pelo conteúdo do nosso caráter e não pela cor da nossa pele", escreveu um internauta. Outro comentou: "É assim que o racismo é incutido nos filhos das pessoas. Leve seus filhos para uma academia de boxe ou jiu-jítsu, onde encontrarão pessoas de todas as raças e aprenderão a conviver sem preconceito".

Um terceiro ironizou: "Joel Webbon se preocupava em alertar as crianças sobre os negros quando o verdadeiro perigo são pastores como ele".

Mesmo após a repercussão negativa, o pastor manteve o discurso. Em publicação no X, escreveu: "Pais brancos precisam TER A CONVERSA com seus filhos. Sim, eu disse isso com toda a certeza. E mantenho cada palavra. Não me desculpo por nada."