Energia de hoje (20 de dezembro) favorece amor sincero e escolhas mais conscientes

O sábado convida a desacelerar, ouvir o que vem de dentro e permitir conexões mais verdadeiras, sem pressa e sem cobrança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

Hoje, sábado, 20 de dezembro, a energia se volta para a vida emocional, pedindo mais presença, silêncio interno e escolhas alinhadas ao que faz sentido de verdade. É um dia em que menos ação externa e mais escuta interior trazem respostas importantes, especialmente no amor e nas relações pessoais. Veja a previsão do site "Times of India".

Lua Nova em Sagitário: a última grande chance de 2025 para manifestar seus maiores desejos

Lua Nova em Sagitário: a última grande chance de 2025 para manifestar seus maiores desejos

O dia abre caminhos inesperados de abundância para esses 4 signos hoje (19 de dezembro)

O dia abre caminhos inesperados de abundância para esses 4 signos hoje (19 de dezembro)

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)

Áries: Hoje é dia de recolhimento e reflexão antes de agir. Silenciar o barulho externo fortalece sua clareza emocional e prepara você para decisões mais firmes. Crescimento também acontece quando nada é visível por fora.

Dica cósmica: Reserve alguns minutos em silêncio absoluto.

Touro: Hoje é dia de simplificar. Resolver uma coisa de cada vez reduz a ansiedade e torna os desafios mais leves. A calma é seu maior recurso agora.

Dica cósmica: Foque em apenas uma tarefa essencial.

Gêmeos: Hoje é dia de abrir espaço para o novo. Soltar hábitos, pensamentos ou excessos cria movimento onde havia estagnação. Pequenas mudanças já fazem diferença.

Dica cósmica: Desapegue de algo que não usa mais.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Hoje é dia de respeitar seu próprio ritmo. Emoções são sinais valiosos, não obstáculos. Manter-se centrado traz mais resultados do que acelerar.

Dica cósmica: Priorize conforto e segurança emocional.

Leão: Hoje é dia de reconhecer limites. Dizer não protege sua energia e evita desgaste desnecessário. Descanso também é força.

Dica cósmica: Cancele algo que não é prioridade.

Virgem: Hoje é dia de clareza mental. Menos detalhes, mais objetividade. Quando o excesso some, a resposta aparece com naturalidade.

Dica cósmica: Comece o dia em silêncio.

Libra: Hoje é dia de reconectar decisões aos seus valores. Antes de agradar, escute o que seu coração pede. Alinhamento interno traz paz.

Dica cósmica: Relembre o motivo por trás de uma escolha importante.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Escorpião: Hoje é dia de descanso consciente. Pausar não é retroceder, é se fortalecer. Respostas surgem quando você para de forçar.

Dica cósmica: Durma mais cedo do que o habitual.

Sagitário: Hoje é dia de clareza gradual. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Observe, questione e deixe o entendimento amadurecer.

Dica cósmica: Faça uma pergunta honesta a si mesmo.

Capricórnio: Hoje é dia de equilibrar produtividade e bem-estar. Fazer menos, com mais presença, pode render muito mais.

Dica cósmica: Separe um tempo curto para foco sem interrupções.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Aquário: Hoje é dia de organização externa para aliviar a mente. Pequenas arrumações ajudam a destravar emoções e ideias.

Dica cósmica: Elimine cinco coisas desnecessárias do seu espaço.

Peixes: Hoje é dia de escutar a resistência interna. O que parece bloqueio pode ser um pedido de mudança. Curiosidade cura mais do que cobrança.

Dica cósmica: Escreva livremente o que está sentindo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes

Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes
Atriz que viverá Marta no cinema publica homenagem ao lado da craque

Atriz que viverá Marta no cinema publica homenagem ao lado da craque

01

Você comprou algum? Veja os 10 livros mais vendidos da Amazon em 2025
01

Você comprou algum? Veja os 10 livros mais vendidos da Amazon em 2025

02

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força
02

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força

03

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro
03

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

04

Itaú anuncia fechamento de agência na Grande Salvador e transfere 10 mil clientes para outra cidade
04

Itaú anuncia fechamento de agência na Grande Salvador e transfere 10 mil clientes para outra cidade