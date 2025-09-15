Acesse sua conta
Conheça as 'Três Graças' da próxima novela das 21h

Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral serão as protagonistas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:22

Três Graças
Três Graças Crédito: Divulgação

A Globo iniciou as gravações de Três Graças, novela escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. O elenco principal reúne Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral, que interpretam Gerluce, Lígia e Joélly, respectivamente, três mulheres de gerações diferentes ligadas pelo sobrenome Maria das Graças.

A trama acompanha Gerluce, filha de Lígia e mãe de Joélly, todas protagonistas de histórias marcadas pela maternidade precoce. Lígia enfrentou a criação da filha sozinha, sem apoio do pai da menina, e transmitiu à filha a força para lidar com os desafios da vida. Gerluce, por sua vez, se torna mãe ainda jovem e dedica-se a proteger Joélly de repetir o ciclo vivido pelas antecessoras.

A jovem Joélly, de 15 anos, engravida logo no início da trama, fruto de um relacionamento com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico e envolvido com drogas, filho da patroa de Gerluce, Arminda (Grazi Massafera). Enquanto tenta lidar com a situação, ela recebe apoio da amiga Kellen (Luiza Rosa).

Além dos dramas familiares, Gerluce enfrenta dilemas éticos ao descobrir que a patroa Arminda e seu amante Santiago Ferette (Murilo Benício) participam de um esquema que prejudica a saúde da comunidade, distribuindo remédios ineficazes. Com ajuda da amiga Viviane (Gabriela Loran), Gerluce precisa decidir até onde irá para reparar a injustiça.

Enquanto Gerluce concilia trabalho, maternidade e cuidado com a mãe doente, também surge um interesse romântico pelo policial Paulinho Reitz (Romulo Estrela), que promete desafios e conflitos na vida da protagonista.

Três Graças estreia em outubro, prometendo abordar temas como maternidade, ética, desigualdade social e superação, com personagens femininas fortes e conectadas ao cotidiano das comunidades paulistanas.

