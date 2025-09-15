Acesse sua conta
O padre que largou a batina por uma apresentadora famosa; conheça história

Relacionamento começou de forma inesperada, mas resultou em um casamento que já dura mais de 20 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:22

Mariana Godoy conheceu Dalcides Biscalquin através de um amigo em comum Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal 

Histórias românticas dignas de cinema nem sempre ficam restritas às novelas ou às telas do cinema. Às vezes, elas acontecem na vida real. É justamente esse o caso da jornalista Mariana Godoy, 56, conhecida por sua longa carreira na televisão brasileira, que inclui passagens pela Globo, GloboNews, RedeTV!, Band e, mais recentemente, Record TV.

A apresentadora, que iniciou sua trajetória televisiva em 1988, construiu uma carreira sólida em grandes emissoras, mas foi nos bastidores da vida pessoal que viveu um dos capítulos mais surpreendentes de sua história: um romance inesperado.

Mariana conheceu Dalcides Biscalquin, 58, através de um amigo em comum. Na época, ele era padre e apresentava um programa na emissora católica Canção Nova. A aproximação aconteceu de forma natural, até que a jornalista tomou a iniciativa e surpreendeu ao dizer: “Olha, eu vou te beijar”.

Após um período afastado por compromissos em Portugal, Dalcides tomou uma decisão radical: pediu dispensa ao Vaticano para deixar a batina e se casar com Mariana. Em poucos meses, os dois oficializaram a união, em dezembro de 2004.

A escolha gerou críticas dentro da comunidade religiosa, e até fotos do casal chegaram a ser vazadas para a imprensa. Mariana, no entanto, nunca se abalou com os comentários.

“Vida que segue. Está cheio de padre por aí. Esse resolveu casar, tchau! Supera. Eu não ligo para o que as pessoas falam (...) ‘Ah, a família tradicional católica’. Não estou nem aí!”, declarou em entrevista.

Mariana Godoy é casada com o ex-padre Dalcides Biscalquin

Apesar das polêmicas, ela sempre reforçou que sua fé a ajudou a enxergar o relacionamento como um presente: “Toda vez que você fizer alguma coisa por amor, você está certo. Jesus está com você!”

Curiosamente, o próprio Dalcides já havia previsto o que estava por vir. Em entrevista ao Programa do Jô, em 2013, ele relembrou: "Foram 23 anos dentro da estrutura religiosa. Mas eu sempre tive o desejo de ter uma família. Um dia, assistindo ao Bom Dia São Paulo, olhei para a televisão e disse: ‘Eu vou casar com essa moça’.” A “profecia” se concretizou, e os dois estão juntos há mais de 20 anos.

Antes do casamento, Mariana criou sozinha o filho Heitor, por seis anos. Com a chegada de Dalcides, o menino ganhou oficialmente um pai, e a família passou a viver de forma unida e feliz.



