Você sabia? Cena de 'Terra Nostra' foi inspirada em história real e mudou rumo da novela

Autor recebeu cartas de telespectadores após sucesso de 'Os Imigrantes' e transformou relatos em trama de época

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:26

Leonora (Lu Grimaldi), Bartolo (Antonio Calloni e Giuliana (Ana Paula Arósio)) Crédito: Reprodução/Jorge Baumann/Globo

Benedito Ruy Barbosa sempre se destacou por criar novelas que dialogam com a história do Brasil. Mas foi um episódio inusitado que deu origem a uma de suas maiores obras: 'Terra Nostra' (1999). A ideia nasceu a partir de milhares de cartas que o autor recebeu de telespectadores após o sucesso da novela 'Os Imigrantes' (1981), exibida na TV Bandeirantes.

Muitas dessas correspondências traziam relatos de famílias que compartilharam suas próprias trajetórias de vida. Havia histórias de imigrantes de diferentes nacionalidades que chegaram ao Brasil em busca de oportunidades. Quem deu o primeiro passo para transformar esse material em dramaturgia foi Marilene Barbosa, esposa do autor e ex-atriz de teatro. Ela leu, organizou e destacou os testemunhos mais marcantes, trabalho que mais tarde resultaria em inspiração para a saga dos italianos em 'Terra Nostra'.

Entre os relatos, um em especial marcou Benedito. Uma idosa contou que, quando criança, viajava com a família em um navio rumo ao Brasil, durante uma epidemia que se espalhou a bordo. Para conter a doença, corpos eram lançados ao mar. Ela relatou que tripulantes tentaram tirar um bebê dos braços da mãe, acreditando que estava morto, para cumprir a ordem. No entanto, antes de ser jogada, a criança chorou alto e foi poupada. A senhora revelou ser ela mesma a sobrevivente e pediu que, se possível, Benedito transformasse sua história em novela.

O pedido foi atendido: a cena foi recriada em um dos momentos mais emocionantes do segundo capítulo de Terra Nostra.

Além das cartas, Benedito também recorreu às próprias lembranças. Na infância, conviveu com filhos de imigrantes italianos que trabalhavam em fazendas de café do tio, experiência que ajudou a dar autenticidade à trama.

Quando apresentou o projeto à TV Globo, o autor acreditava que a produção não seria aprovada por causa dos altos custos. Para sua surpresa, a emissora deu sinal verde. O sucesso anterior de novelas como 'Renascer' (1993) e 'O Rei do Gado' (1996) fortaleceu a confiança da direção.

A direção de 'Terra Nostra' ficou a cargo de Jayme Monjardim, que também tinha laços pessoais com a narrativa. Ele é bisneto do empresário Francisco Matarazzo, que saiu de Nápoles em 1870 e fez a mesma travessia marítima retratada na trama. No Brasil, Matarazzo construiu um império industrial e se tornou um dos nomes mais influentes de sua época.