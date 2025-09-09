CINEMA

Festival de Veneza 2025: confira lista completa dos vencedores do Leão de Ouro

Jim Jarmusch levou o prêmio máximo da 82ª edição com 'Father Mother Sister Brother'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:59

“Bugonia” foi ovacionado por 6 minutos pela plateia no Festival de Veneza 2025 Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Aconteceu no último final de semana, entre sexta (5) e segunda-feira (8), a 82ª edição do Festival de Veneza, o mais antigo e prestigiado evento de cinema do mundo. Realizado anualmente desde 1932, o festival reuniu produções que prometem agitar a temporada de premiações e confirmou Jim Jarmusch como o grande destaque deste ano. O cineasta conquistou o cobiçado Leão de Ouro com 'Father Mother Sister Brother', consolidando sua posição entre os principais nomes do cinema independente.

A cerimônia também deu espaço para discursos políticos e homenagens. Entre os destaques, esteve o drama 'The Voice of Hind Rajab', da tunisiana Kaouther Ben Hania, que recebeu o Grande Prêmio do Júri por seu olhar sensível sobre a Palestina. Já Benny Safdie levou o Leão de Prata de Melhor Direção por 'The Smashing Machine', filme que arrancou elogios da crítica.

O júri internacional, presidido pelo diretor norte-americano Alexander Payne, contou com nomes de peso como a atriz brasileira Fernanda Torres, o romeno Cristian Mungiu, vencedor da Palma de Ouro, a atriz chinesa Zhao Tao, o diretor iraniano Mohammad Rasoulof, além do francês Stéphane Brizé e da italiana Maura Delpero.

Ao todo, 21 longas competiram na mostra oficial, mas diversas seções paralelas também premiaram novos talentos e obras marcantes.

Confira a lista completa de vencedores do Festival de Veneza 2025:

Leão de Ouro (Melhor Filme): Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch



Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch Leão de Prata Grande Prêmio do Júri: The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania



The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania Leão de Prata (Melhor Direção): Benny Safdie, The Smashing Machine

Benny Safdie, The Smashing Machine Prêmio Especial do Júri: Below the Clouds, Gianfranco Rosi



Below the Clouds, Gianfranco Rosi Melhor Roteiro: Valérie Donzelli e Gilles Marchand, At Work



Valérie Donzelli e Gilles Marchand, At Work Volpi Cup (Melhor Atriz): Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All



Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All Volpi Cup (Melhor Ator): Toni Servillo, La Grazia



Toni Servillo, La Grazia Prêmio Marcello Mastroianni (Ator/Atriz Revelação): Luna Wedler, Silent Friend



Luna Wedler, Silent Friend Prêmio do Público Armani Beauty: Calle Malaga, Maryam Touzani



Calle Malaga, Maryam Touzani Leão do Futuro (Melhor Filme de Estreia): Short Summer, Nastia Korkia



Short Summer, Nastia Korkia Horizons – Melhor Filme: On the Road, David Pablos



On the Road, David Pablos Horizons – Melhor Direção: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees



Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees Horizons – Prêmio Especial do Júri: Lost Land, Akio Fujimoto



Lost Land, Akio Fujimoto Horizons – Melhor Atriz: Benedetta Porcaroli, The Kidnapping of Arabella



Benedetta Porcaroli, The Kidnapping of Arabella Horizons – Melhor Ator: Giacomo Covi, A Year of School



Giacomo Covi, A Year of School Horizons – Melhor Roteiro: Ana Cristina Barragán, Hiedra



Ana Cristina Barragán, Hiedra Horizons – Melhor Curta: Without Kelly, Lovisa Sirén



Without Kelly, Lovisa Sirén Venice Classics – Melhor Documentário: Mata Hari, Joe Beshenkovsky e James A. Smith



Mata Hari, Joe Beshenkovsky e James A. Smith Venice Classics – Melhor Filme Restaurado : Bashu, the Little Stranger, Bahram Beizai



: Bashu, the Little Stranger, Bahram Beizai Venice Immersive – Grande Prêmio: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen



The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen Venice Immersive – Prêmio Especial do Júri: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah



Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah Venice Immersive – Prêmio de Conquista: A Long Goodbye, Kate Voet e Victor Maes