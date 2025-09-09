Festival de Veneza 2025: confira lista completa dos vencedores do Leão de Ouro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:59
Aconteceu no último final de semana, entre sexta (5) e segunda-feira (8), a 82ª edição do Festival de Veneza, o mais antigo e prestigiado evento de cinema do mundo. Realizado anualmente desde 1932, o festival reuniu produções que prometem agitar a temporada de premiações e confirmou Jim Jarmusch como o grande destaque deste ano. O cineasta conquistou o cobiçado Leão de Ouro com 'Father Mother Sister Brother', consolidando sua posição entre os principais nomes do cinema independente.
A cerimônia também deu espaço para discursos políticos e homenagens. Entre os destaques, esteve o drama 'The Voice of Hind Rajab', da tunisiana Kaouther Ben Hania, que recebeu o Grande Prêmio do Júri por seu olhar sensível sobre a Palestina. Já Benny Safdie levou o Leão de Prata de Melhor Direção por 'The Smashing Machine', filme que arrancou elogios da crítica.
O júri internacional, presidido pelo diretor norte-americano Alexander Payne, contou com nomes de peso como a atriz brasileira Fernanda Torres, o romeno Cristian Mungiu, vencedor da Palma de Ouro, a atriz chinesa Zhao Tao, o diretor iraniano Mohammad Rasoulof, além do francês Stéphane Brizé e da italiana Maura Delpero.
Ao todo, 21 longas competiram na mostra oficial, mas diversas seções paralelas também premiaram novos talentos e obras marcantes.
Festival de Veneza 2025