Festival de Veneza 2025: confira lista completa dos vencedores do Leão de Ouro

Jim Jarmusch levou o prêmio máximo da 82ª edição com 'Father Mother Sister Brother'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:59

“Bugonia” foi ovacionado por 6 minutos pela plateia no Festival de Veneza 2025 Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Aconteceu no último final de semana, entre sexta (5) e segunda-feira (8), a 82ª edição do Festival de Veneza, o mais antigo e prestigiado evento de cinema do mundo. Realizado anualmente desde 1932, o festival reuniu produções que prometem agitar a temporada de premiações e confirmou Jim Jarmusch como o grande destaque deste ano. O cineasta conquistou o cobiçado Leão de Ouro com 'Father Mother Sister Brother', consolidando sua posição entre os principais nomes do cinema independente.

A cerimônia também deu espaço para discursos políticos e homenagens. Entre os destaques, esteve o drama 'The Voice of Hind Rajab', da tunisiana Kaouther Ben Hania, que recebeu o Grande Prêmio do Júri por seu olhar sensível sobre a Palestina. Já Benny Safdie levou o Leão de Prata de Melhor Direção por 'The Smashing Machine', filme que arrancou elogios da crítica.

O júri internacional, presidido pelo diretor norte-americano Alexander Payne, contou com nomes de peso como a atriz brasileira Fernanda Torres, o romeno Cristian Mungiu, vencedor da Palma de Ouro, a atriz chinesa Zhao Tao, o diretor iraniano Mohammad Rasoulof, além do francês Stéphane Brizé e da italiana Maura Delpero.

Ao todo, 21 longas competiram na mostra oficial, mas diversas seções paralelas também premiaram novos talentos e obras marcantes.

Festival de Veneza 2025

Jim Jarmusch vence o Leão de Ouro com Father Mother Sister Brother no Festival de Veneza 2025 por Divulgação/Ernesto Ruscio/Getty Images
Cena de Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch - Festival de Veneza 2025 por Divulgação/Frederick Elmes
Kaouther Ben Hania venceu o Grande Prêmio do Júri com “The Voice of Hind Rajab” no Festival de Veneza 2025 por Divulgação/Ernesto Ruscio/Getty Images
Coração de Lutador – The Smashing Machine - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Sem Outra Escolha - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
O Mágico do Kremlin - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Casa de Dinamite - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Jay Kelly - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Pai, Mãe, Irmã, Irmão - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Depois da Caçada - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
O Testamento de Ann Lee - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Frankstein - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Bugonia - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Carta de Amor (Marc by Sofia) - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
Fernanda Torres se despede do Festival de Veneza 2025 por Reprodução/Instagram
1 de 15
Jim Jarmusch vence o Leão de Ouro com Father Mother Sister Brother no Festival de Veneza 2025 por Divulgação/Ernesto Ruscio/Getty Images

  • Confira a lista completa de vencedores do Festival de Veneza 2025:

  • Leão de Ouro (Melhor Filme): Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch
  • Leão de Prata Grande Prêmio do Júri: The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania
  • Leão de Prata (Melhor Direção): Benny Safdie, The Smashing Machine
  • Prêmio Especial do Júri: Below the Clouds, Gianfranco Rosi
  • Melhor Roteiro: Valérie Donzelli e Gilles Marchand, At Work
  • Volpi Cup (Melhor Atriz): Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All
  • Volpi Cup (Melhor Ator): Toni Servillo, La Grazia
  • Prêmio Marcello Mastroianni (Ator/Atriz Revelação): Luna Wedler, Silent Friend
  • Prêmio do Público Armani Beauty: Calle Malaga, Maryam Touzani
  • Leão do Futuro (Melhor Filme de Estreia): Short Summer, Nastia Korkia
  • Horizons – Melhor Filme: On the Road, David Pablos
  • Horizons – Melhor Direção: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees
  • Horizons – Prêmio Especial do Júri: Lost Land, Akio Fujimoto
  • Horizons – Melhor Atriz: Benedetta Porcaroli, The Kidnapping of Arabella
  • Horizons – Melhor Ator: Giacomo Covi, A Year of School
  • Horizons – Melhor Roteiro: Ana Cristina Barragán, Hiedra
  • Horizons – Melhor Curta: Without Kelly, Lovisa Sirén
  • Venice Classics – Melhor Documentário: Mata Hari, Joe Beshenkovsky e James A. Smith
  • Venice Classics – Melhor Filme Restaurado: Bashu, the Little Stranger, Bahram Beizai
  • Venice Immersive – Grande Prêmio: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen
  • Venice Immersive – Prêmio Especial do Júri: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah
  • Venice Immersive – Prêmio de Conquista: A Long Goodbye, Kate Voet e Victor Maes

  • Entre os filmes que estrearam no Festival de Veneza 2025 estão:
  1. Frankenstein
  2. Depois da Caçada
  3. Bugonia
  4. Uma Casa de Dinamite
  5. Coração de Lutador
  6. Carta de Amor – Marc by Sofia
  7. O Testamento de Ann Lee
  8. Pai, Mãe, Irmã, Irmão
  9. Jay Kelly
  10. O Mágico do Kremlin
  11. Sem Outra Escolha

