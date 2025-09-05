ELAS VOLTARAM!

Fifth Harmony anuncia retorno sem Camila Cabello e planeja turnê pela América Latina

Grupo retorna aos palcos após hiato e planeja regravar sucessos em nova fase como quarteto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:01

Lauren, Normani, Ally e Dinah do Fifth Harmony anunciam retorno sem Camila Cabello Crédito: Divulgação

Depois de anos afastadas dos palcos, o Fifth Harmony está prestes a dar um novo passo em sua trajetória. Criado em 2012 no programa The X Factor USA, o grupo entrou em hiato em 2018, quando as integrantes decidiram seguir carreiras solo. Desde então, os fãs aguardam ansiosamente por sinais de um reencontro e, ao que tudo indica, essa espera pode estar chegando ao fim.

O momento mais emblemático da história da banda foi a saída de Camila Cabello em 2016. A cantora construiu uma bem-sucedida carreira solo, emplacando sucessos globais como Havana e Señorita. Embora esteja distante do projeto, seu nome ainda é diretamente associado ao grupo.

Os rumores de retorno ganharam força após a participação surpresa de Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke e Dinah Jane em um show da turnê JONAS20, dos Jonas Brothers, em Dallas (EUA) no último domingo (31). O quarteto subiu ao palco para cantar um mashup de Worth It e Work From Home, marcando a primeira apresentação conjunta desde 2018. O momento foi transmitido ao vivo para vários países e repercutiu nas redes sociais.

O reencontro, porém, não deve ficar restrito a essa participação especial. Segundo informações de bastidores, o Fifth Harmony planeja uma turnê pela América Latina, região onde sempre contou com uma legião de fãs apaixonados. Além disso, o grupo deve relançar sucessos, agora em versões regravadas sem a voz de Camila Cabello. A estratégia lembra o projeto Taylor’s Version, de Taylor Swift, e tem como objetivo atualizar a identidade da banda nessa nova fase.

Uma fonte ligada ao setor de shows internacionais reforça a importância do Brasil nesse possível retorno: “O público brasileiro sempre foi um dos mais engajados com o Fifth Harmony. Se houver turnê, é natural que a América Latina, e especialmente o Brasil, estejam no centro da agenda”, afirmou ao POPline.

Para consolidar essa retomada, o quarteto já começou a movimentar suas redes sociais. Um novo logotipo foi lançado e a biografia dos perfis agora exibe a frase: “Onde você estava em 31 de agosto de 2025?”, em alusão à data da performance no show dos Jonas Brothers.