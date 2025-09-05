Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fifth Harmony anuncia retorno sem Camila Cabello e planeja turnê pela América Latina

Grupo retorna aos palcos após hiato e planeja regravar sucessos em nova fase como quarteto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:01

Lauren, Normani, Ally e Dinah do Fifth Harmony anunciam retorno sem Camila Cabello Crédito: Divulgação 

Depois de anos afastadas dos palcos, o Fifth Harmony está prestes a dar um novo passo em sua trajetória. Criado em 2012 no programa The X Factor USA, o grupo entrou em hiato em 2018, quando as integrantes decidiram seguir carreiras solo. Desde então, os fãs aguardam ansiosamente por sinais de um reencontro e, ao que tudo indica, essa espera pode estar chegando ao fim.

O momento mais emblemático da história da banda foi a saída de Camila Cabello em 2016. A cantora construiu uma bem-sucedida carreira solo, emplacando sucessos globais como Havana e Señorita. Embora esteja distante do projeto, seu nome ainda é diretamente associado ao grupo.

Leia mais

Imagem - Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

Imagem - Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Imagem - The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira

The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira

Os rumores de retorno ganharam força após a participação surpresa de Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke e Dinah Jane em um show da turnê JONAS20, dos Jonas Brothers, em Dallas (EUA) no último domingo (31). O quarteto subiu ao palco para cantar um mashup de Worth It e Work From Home, marcando a primeira apresentação conjunta desde 2018. O momento foi transmitido ao vivo para vários países e repercutiu nas redes sociais.

O reencontro, porém, não deve ficar restrito a essa participação especial. Segundo informações de bastidores, o Fifth Harmony planeja uma turnê pela América Latina, região onde sempre contou com uma legião de fãs apaixonados. Além disso, o grupo deve relançar sucessos, agora em versões regravadas sem a voz de Camila Cabello. A estratégia lembra o projeto Taylor’s Version, de Taylor Swift, e tem como objetivo atualizar a identidade da banda nessa nova fase.

Fifth Harmony está de volta!

Lauren, Normani, Dinah, Ally e Camila não venceram o "The X Factor", mas formaram o Fifth Harmony por Divulgação
Sem Camila Cabello, que deixou o grupo em 2016, Fifth Harmony seguiu na ativa até 2018 por Divulgação
Lauren, Normani, Dinah, Ally e Camila não venceram o "The X Factor", mas formaram o Fifth Harmony por Divulgação
O ex-quinteto Fifth Harmony por Divulgação
O Fifth Harmony agora é um quarteto; Dinah, Normani, Ally e Lauren por Divulgação
Integrantes do Fifth Harmony reunidas para o show dos Jonas Brothers por Reprodução/Instagram
Dinah, Normani, Ally, Lauren e Camila não venceram o "The X Factor", mas formaram o Fifth Harmony por Divulgação
Lauren, Normani, Ally e Dinah do Fifth Harmony anunciam retorno sem Camila Cabello por Divulgação
Normani, Dinah, Lauren e Ally do grupo Fifth Harmony por Reprodução/Redes Sociais
Nova logo do Fifth Harmony por Divulgação
1 de 10
Lauren, Normani, Dinah, Ally e Camila não venceram o "The X Factor", mas formaram o Fifth Harmony por Divulgação

Uma fonte ligada ao setor de shows internacionais reforça a importância do Brasil nesse possível retorno: “O público brasileiro sempre foi um dos mais engajados com o Fifth Harmony. Se houver turnê, é natural que a América Latina, e especialmente o Brasil, estejam no centro da agenda”, afirmou ao POPline.

Para consolidar essa retomada, o quarteto já começou a movimentar suas redes sociais. Um novo logotipo foi lançado e a biografia dos perfis agora exibe a frase: “Onde você estava em 31 de agosto de 2025?”, em alusão à data da performance no show dos Jonas Brothers.

Com nostalgia, expectativa e a promessa de novidades, resta saber se esse reencontro será apenas uma celebração ou o início de uma nova era no pop.

Leia mais

Imagem - Confira 4 curiosidades sobre a elaboração e a correção do Enem

Confira 4 curiosidades sobre a elaboração e a correção do Enem

Imagem - Veja quais fatores estão relacionados a baixa estatura infantil

Veja quais fatores estão relacionados a baixa estatura infantil

Imagem - Confira 5 temas que podem ser cobrados na redação do Enem

Confira 5 temas que podem ser cobrados na redação do Enem

Mais recentes

Imagem - Galã dos anos 90 comemora 9,4% de gordura aos 58 anos: 'É possível'

Galã dos anos 90 comemora 9,4% de gordura aos 58 anos: 'É possível'
Imagem - Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa

Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa
Imagem - Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua