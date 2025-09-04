CRIANÇAS

Veja quais fatores estão relacionados a baixa estatura infantil

Fatores como genética, alimentação, rotina de sono e até questões hormonais influenciam diretamente no crescimento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 22:00

Crescimento anormal pode indicar problemas de baixa estatura que nem sempre estão relacionados à genética Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

É comum que crianças da mesma idade apresentem tamanhos diferentes, e isso faz parte do desenvolvimento natural. Em alguns casos, a baixa estatura não passa de uma variação normal. Entretanto, quando o crescimento fica muito abaixo do esperado para a idade e histórico familiar, isso pode indicar problemas hormonais ou nutricionais.

Segundo dados do Lanpop USP (Universidade de São Paulo), obtidos a partir do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da Saúde (MS), 5,3% das crianças brasileiras com menos de 5 anos apresentavam déficit de altura em 2021 — cinco vezes mais do que o observado em populações saudáveis.

Causas do déficit de crescimento

O aumento do déficit de crescimento está relacionado à fome , à desnutrição e às crises econômicas recentes, especialmente durante a pandemia da covid-19, que afetam as condições de vida. “Quando expostas a esses problemas na primeira infância, entre os 0 e 6 anos, as crianças têm menor chance de recuperar o déficit de altura”, explica a endocrinologista infantil e cofundadora da startup de saúde e medicina G7med, Mônica Gabbay.

Entre os distúrbios hormonais, os mais frequentes são a deficiência do hormônio de crescimento e da tireoide. No caso do hormônio tireoidiano, a baixa estatura geralmente vem acompanhada de outros sinais, como:

Mau rendimento escolar;

Intestino preso;

Pele seca;

Inchaço;

Cansaço excessivo.

A deficiência do hormônio de crescimento, por sua vez, costuma ser silenciosa e só é identificada por exames específicos.

Mito da compensação na puberdade

Mônica Gabbay alerta que um equívoco comum entre os pais é acreditar que crianças que crescem pouco na infância recuperam a altura na puberdade . “Se a deficiência de hormônio de crescimento não for identificada e tratada precocemente, a estatura final pode ser comprometida. A puberdade acelera a idade óssea e reduz o tempo disponível para o crescimento. Quanto melhor a altura no início da puberdade, melhor o prognóstico”, afirma.

Uma alimentação equilibrada é essencial para o crescimento adequado da criança Crédito: Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

Outros fatores que influenciam o crescimento

Além do acompanhamento médico, há fatores cotidianos que impactam diretamente o crescimento da criança, como:

Alimentação equilibrada;

Sono adequado;

Prática regular de atividades físicas.

Novas alternativas para o tratamento de baixa estatura

O tratamento da baixa estatura também evoluiu nos últimos anos. Antes, a reposição do hormônio de crescimento precisava ser feita por meio de injeções aplicadas sob a pele todos os dias, uma rotina difícil tanto para as crianças quanto para os pais.