Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Andam juntos: 5 dicas para melhorar o sono e acelerar o emagrecimento

O descanso pode ser o segredo para resultados duradouros na balança

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:22

A rotina mais calma ajuda a melhorar a qualidade de sono (Imagem: New Africa | Shutterstock)
[Edicase]A rotina mais calma ajuda a melhorar a qualidade de sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Noites mal dormidas não afetam apenas o humor ou a disposição diária. O descanso insuficiente compromete hormônios que regulam a fome, eleva o desejo por alimentos calóricos e reduz o gasto energético, criando um cenário favorável ao acúmulo de gordura.

Assim, dormir bem é tão importante para o emagrecimento quanto manter uma boa alimentação ou praticar exercícios físicos. “O sono de má qualidade reduz a produção de leptina, hormônio responsável pela saciedade, e aumenta os níveis de grelina, que estimula o apetite. O resultado é simples: mais fome, menos controle e maior tendência a escolher alimentos calóricos”, explica Giovanna de Oliveira Balleiro, nutricionista da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) por Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a saúde mental (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Alimentação e sono de qualidade podem aumentar o desempenho dos estudantes no Enem (Imagem: alvan.ph | Shutterstock) por Imagem: alvan.ph | Shutterstock
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) por Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock
1 de 22
A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Privação do sono compromete a energia

O médico integrativo Lucas Lemes Barros destaca que o sono também interfere no desempenho físico e na recuperação muscular . “Durante o sono profundo, ocorre a liberação de hormônio do crescimento e de substâncias reparadoras. Dormir pouco ou mal compromete a recuperação, diminui a energia para treinar e desacelera o metabolismo”, alerta.

Ademais, a privação de sono está associada a níveis mais altos de cortisol, hormônio do estresse que favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.

Opte por refeições leves no jantar para manter uma boa qualidade do sono (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)
Opte por refeições leves no jantar para manter uma boa qualidade do sono Crédito: Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Melhorando o sono e o emagrecimento

O recado dos profissionais é direto: emagrecer sem cuidar do sono é remar contra a maré. O descanso de qualidade é combustível essencial para o metabolismo, para o controle do apetite e para a manutenção de resultados duradouros. Algumas dicas deles para isso são:

  • Mantenha horários regulares para dormir e acordar;
  • Evite uso de telas (celular, computador, TV) pelo menos 1 hora antes de dormir;
  • Prefira refeições leves no jantar e reduza o consumo de cafeína à noite;
  • Crie um ambiente propício ao descanso: silencioso, escuro e confortável;
  • Valorize o sono tanto quanto valoriza a dieta e a rotina de treinos.

Leia mais

Imagem - Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Imagem - Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Imagem - Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Mais recentes

Imagem - Veja quais fatores estão relacionados a baixa estatura infantil

Veja quais fatores estão relacionados a baixa estatura infantil
Imagem - Confira 4 curiosidades sobre a elaboração e a correção do Enem

Confira 4 curiosidades sobre a elaboração e a correção do Enem
Imagem - Suspeito de abusar sexualmente de crianças entre 3 e 14 anos é preso na RMS

Suspeito de abusar sexualmente de crianças entre 3 e 14 anos é preso na RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua