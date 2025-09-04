SAÚDE

Andam juntos: 5 dicas para melhorar o sono e acelerar o emagrecimento

O descanso pode ser o segredo para resultados duradouros na balança

Portal Edicase

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:22

[Edicase]A rotina mais calma ajuda a melhorar a qualidade de sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Noites mal dormidas não afetam apenas o humor ou a disposição diária. O descanso insuficiente compromete hormônios que regulam a fome, eleva o desejo por alimentos calóricos e reduz o gasto energético, criando um cenário favorável ao acúmulo de gordura.

Assim, dormir bem é tão importante para o emagrecimento quanto manter uma boa alimentação ou praticar exercícios físicos. “O sono de má qualidade reduz a produção de leptina, hormônio responsável pela saciedade, e aumenta os níveis de grelina, que estimula o apetite. O resultado é simples: mais fome, menos controle e maior tendência a escolher alimentos calóricos”, explica Giovanna de Oliveira Balleiro, nutricionista da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo.

Como melhorar qualidade do sono 1 de 22

Privação do sono compromete a energia

O médico integrativo Lucas Lemes Barros destaca que o sono também interfere no desempenho físico e na recuperação muscular . “Durante o sono profundo, ocorre a liberação de hormônio do crescimento e de substâncias reparadoras. Dormir pouco ou mal compromete a recuperação, diminui a energia para treinar e desacelera o metabolismo”, alerta.

Ademais, a privação de sono está associada a níveis mais altos de cortisol, hormônio do estresse que favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.

Opte por refeições leves no jantar para manter uma boa qualidade do sono Crédito: Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Melhorando o sono e o emagrecimento

O recado dos profissionais é direto: emagrecer sem cuidar do sono é remar contra a maré. O descanso de qualidade é combustível essencial para o metabolismo, para o controle do apetite e para a manutenção de resultados duradouros. Algumas dicas deles para isso são: