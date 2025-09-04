SAÚDE

Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Características nutricionais e funcionais tornam esse fruto um excelente aliado da saúde

Portal Edicase

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:00

Funcional, a berinjela cabe em qualquer dieta e enriquece o valor nutricional das refeições Crédito: Imagem: Vandelay Industries | Shutterstock

A chegada da primavera, em setembro, com temperaturas mais amenas e maior luminosidade, cria condições ideais para o cultivo da berinjela. Embora seja mais conhecida no nosso dia a dia como um legume, cientificamente é um fruto, que permite uma ampla variedade de preparos.

Sempre associada à culinária mediterrânea, em que é utilizada em pratos clássicos — assada, grelhada, refogada e recheada —, também marca presença no cardápio asiático, do Oriente Médio e entre os brasileiros. Suas características nutricionais e funcionais a tornam especial à mesa, sem contar que cabe em qualquer dieta, pois possui apenas 18 kcal por 100 g, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC).

“A berinjela é rica em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais e tem pouca gordura, sendo praticamente isenta de lipídios. Usada com criatividade na culinária, possibilita a inclusão em diferentes dietas, com a vantagem de sua polpa esponjosa absorver temperos, molhos e azeites, o que enriquece o valor nutricional das receitas. Daí sua relevância na Dieta Mediterrânea , reconhecida mundialmente como um padrão alimentar saudável”, destaca o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025.

A seguir, confira os principais benefícios da berinjela para a saúde!

1. Rica em antioxidantes

A berinjela é rica em antioxidantes, principalmente a casca, o que ajuda na proteção das células, combate os radicais livres e o envelhecimento precoce.

2. Fortalece o sistema imunológico

O fruto possui vitamina C e A e outros compostos fenólicos que fortalecem o sistema imunológico.

3. Faz bem para o coração

Sua ampla quantidade de fibras solúveis auxilia na redução do colesterol LDL (“ruim”) e nos níveis de triglicerídeos, contribuindo para a saúde cardiovascular.

4. Mais saciedade

Por ser baixa em calorias e rica em fibras, a berinjela promove a sensação de saciedade, importante no controle do apetite e em uma dieta equilibrada.

5. Intestino regulado

A presença de fibras insolúveis na berinjela atua na melhoria do trânsito intestinal e ajuda a prevenir a constipação.

As enzimas naturais da berinjela facilitam o processo digestivo Crédito: Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock

6. Melhor digestão

As enzimas naturais da berinjela facilitam o processo digestivo, um fator de proteção contra distúrbios gastrointestinais , como o refluxo.

7. Aliada do cérebro

Além dos antioxidantes, outros nutrientes, como flavonoides e vitaminas, exercem funções que ajudam a proteger e reparar as células neurológicas.

8. Glicemia sob controle

As fibras da berinjela também contribuem para retardar a absorção de açúcar, o que auxilia no controle dos níveis de glicose no sangue — algo essencial principalmente para diabéticos.

9. Menos inflamação

Os compostos bioativos do alimento podem reduzir inflamações e ser fator importante na prevenção de doenças crônicas.

10. Ossos mais saudáveis