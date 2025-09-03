Acesse sua conta
Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

Especialista indica posições que ajudam a fortalecer a região pélvica

  Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:30

Postura borboleta
Postura borboleta Crédito: Shutterstock

A vida sexual desempenha um papel essencial no bem-estar, indo muito além do simples prazer físico. Ela ajuda a reduzir o estresse, aumenta a produção de endorfina no organismo e influencia positivamente a autoestima das pessoas.

No entanto, fatores como estresse, falta de autoconhecimento e desconexão com o próprio corpo podem comprometer o desejo sexual. É nesse contexto que as posições de ioga se destacam como uma solução, pois ajudam a reduzir a tensão, melhorar a circulação sanguínea e favorecer a saúde sexual feminina.

Diante disso, selecionamos cinco posturas de ioga que podem estimular o desejo e tornar a relação sexual mais prazerosa. Confira!

1. Sukhasana

A postura “Sukhasana” melhora a energia sexual (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A postura “Sukhasana” melhora a energia sexual Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Sentada no chão, cruze as pernas e leve os pés um pouco para frente. Mantenha a coluna relaxada e respire profundamente. Esta postura auxilia no relaxamento e na liberação de tensões acumuladas, ajudando a melhorar a circulação e a energia sexual.

2. Viparita Karani

A postura “Viparita Karani” alivia o estresse e relaxa o corpo (Imagem: zeljkodan | Shutterstock)
A postura “Viparita Karani” alivia o estresse e relaxa o corpo Crédito: Imagem: zeljkodan | Shutterstock

Deite-se com a coluna no chão e eleve as pernas para cima, encostadas em uma parede. Encontre uma distância confortável entre o quadril e a parede. Deixe os braços relaxados ao lado do corpo ou, se ficar completamente confortável, coloque as mãos por baixo da sua cabeça e entrelace os dedos. Essa postura promove a circulação sanguínea na região pélvica, descomprime a coluna, relaxa o sistema nervoso e alivia o estresse, contribuindo para uma saúde sexual equilibrada.

3. Baddhakonasana

A postura “Baddhakonasana” fortalece áreas do corpo responsáveis pela saúde sexual feminina (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A postura “Baddhakonasana” fortalece áreas do corpo responsáveis pela saúde sexual feminina Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Sentada no chão, junte as solas dos pés e deixe os joelhos caindo para as laterais. Segure os pés com as mãos e mantenha a coluna solta. Essa postura estimula a circulação na região pélvica, alivia o estresse na virilha e fortalece as áreas relacionadas à saúde sexual feminina.

4. Upavishta Konasana

A postura “Upavishta Konasana” trabalha a flexibilidade dos quadris (Imagem: Koldunov | Shutterstock)
A postura “Upavishta Konasana” trabalha a flexibilidade dos quadris Crédito: Imagem: Koldunov | Shutterstock

Sente-se no chão, abra as pernas em formato de “V” afastando os pés e mantenha a coluna relaxada. Incline o tronco levemente para frente, levando as mãos em direção aos pés ou mantendo-as apoiadas no chão. Deixe o abdômen descansar no espaço entre as pernas. Essa postura trabalha a flexibilidade dos quadris e estimula a circulação da área pélvica e visceral.

5. Uttanasana

A postura “Uttanasana” melhora a circulação pélvica (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A postura “Uttanasana” melhora a circulação pélvica Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Fique de pé com os pés afastados na largura do seu quadril. Com as pernas esticadas, relaxe o corpo para frente e leve as mãos em direção ao chão. Se precisar, apoie as mãos em uma cadeira e deixe os braços descansando. Essa postura é conhecida por melhorar a circulação pélvica e aliviar o estresse, fatores que podem ter impacto direto na saúde sexual feminina.

