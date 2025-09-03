Acesse sua conta
Alinhe a postura corporal: veja 5 técnicas simples para evitar dores na coluna

Fisioterapeuta ensina cuidados para corrigir a má postura e melhorar o bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:00

Ter uma boa postura é fundamental para o bom funcionamento do corpo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Ter uma boa postura é fundamental para o bom funcionamento do corpo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

As dores na coluna estão entre as queixas mais comuns no dia a dia. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população terá dores nas costas em algum momento da vida, e uma parte significativa desses casos está ligada à má postura. Horas em frente ao computador, o uso frequente do celular e até mesmo hábitos simples, como cruzar as pernas de forma incorreta, contribuem para o quadro.

Para a fisioterapeuta Thainá Messias, da rede Pure Pilates, manter o alinhamento corporal vai muito além de evitar desconfortos pontuais.“Ter uma boa postura é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Ela permite que os músculos trabalhem de forma eficiente, prevenindo sobrecargas e reduzindo o risco de dores e lesões”, explica.

Veja como fazer postura adequadamente

Se você quer mais equilíbrio, disposição e qualidade de vida, confira abaixo5 cuidados simples para alinhar a postura!

Impactos da má postura corporal

Segundo a especialista, quando o corpo está desalinhado, não é apenas a coluna que sofre. “Uma postura incorreta pode causar dores nas costas , pescoço e ombros, mas também prejudica a respiração, a digestão e até a circulação. Uma coluna ereta abre espaço para que os pulmões se expandam melhor, oxigenando o corpo e o cérebro de forma mais eficiente”, ressalta.

Um dos grandes vilões da atualidade é o uso excessivo de celulares e computadores. A chamada “síndrome do pescoço de texto” está cada vez mais comum. “Ao inclinar a cabeça em 60 graus para olhar para baixo, a pressão sobre o pescoço pode chegar a 27 quilos — o peso de uma criança de 8 anos. Essa tensão constante causa dor, rigidez e, com o tempo, pode até alterar a estrutura da coluna”, alerta Thainá Messias.

Manter a tela do computador na altura dos olhos e usar uma cadeira com apoio para as costas são cuidados essenciais para prevenir problemas ligados à má postura (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Manter a tela do computador na altura dos olhos e usar uma cadeira com apoio para as costas são cuidados essenciais para prevenir problemas ligados à má postura (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Ajustes simples que fazem diferença

A fisioterapeuta Thainá Messias destaca pequenos cuidados que ajudam a alinhar postura corporal. Confira!

  • Usar cadeiras com bom apoio para as costas;
  • Manter a tela do computador na altura dos olhos;
  • Apoiar totalmente os pés no chão;
  • Evitar cruzar as pernas;
  • Fazer pausas a cada 30 a 60 minutos para se levantar e caminhar.

O papel do pilates na postura

Para quem já sofre com dores ou deseja prevenir problemas, o pilates é um grande aliado. “O método fortalece os músculos do core, que dão sustentação à coluna. Em cerca de seis meses de prática regular, a postura correta passa a se integrar naturalmente à rotina, trazendo mais flexibilidade, equilíbrio e qualidade de vida”, afirma a fisioterapeuta.

Além da melhora na postura, a prática regular ajuda a aliviar tensões, a aumentar a disposição e a melhorar a consciência corporal.

Por Gabriela Andrade

