PM troca tiros com bandidos e apreende fuzil, drogas e rádios comunicadores em Castelo Branco

Suspeitos conseguiram fugir e polícia encontrou fuzil e drogas no local

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:06

PM troca tiros com bandidos e apreende fuzil, drogas e rádios comunicadores em Castelo Branco
Crédito: Divulgação

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Tático Central (BPT-C) e da Rondesp Central apreenderam um fuzil e drogas na localidade conhecida como Creche, bairro de Castelo Branco, na tarde desse sábado (18). Durante a operação Alatus, policiais desenvolviam ações de policiamento ostensivo na região, quando homens armados foram avistados e, ao perceberem a presença da polícia, efetuaram disparos de arma de fogo. Houve o revide, mas os suspeitos fugiram.

Após o confronto, os militares realizaram buscas nas imediações e localizaram um fuzil calibre 5,56 com um carregador e 12 munições, 100 pedras de crack, 82 porções de maconha e dois tabletes da mesma substância, 52 pinos de cocaína, uma capa de colete balístico, três rádios comunicadores, um aparelho celular, quatro bandoleiras, duas balanças de precisão e um coldre. Todos os materiais encontrados foram apresentados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

