CONFRONTO

PM troca tiros com bandidos e apreende fuzil, drogas e rádios comunicadores em Castelo Branco

Suspeitos conseguiram fugir e polícia encontrou fuzil e drogas no local

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:06

PM troca tiros com bandidos e apreende fuzil, drogas e rádios comunicadores em Castelo Branco Crédito: Divulgação

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Tático Central (BPT-C) e da Rondesp Central apreenderam um fuzil e drogas na localidade conhecida como Creche, bairro de Castelo Branco, na tarde desse sábado (18). Durante a operação Alatus, policiais desenvolviam ações de policiamento ostensivo na região, quando homens armados foram avistados e, ao perceberem a presença da polícia, efetuaram disparos de arma de fogo. Houve o revide, mas os suspeitos fugiram.