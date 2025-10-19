Acesse sua conta
Empresário fez Pix de R$ 16 mil para criminosos antes de ser morto atropelado com a própria caminhonete

Suspeitos foram presos com a caminhonete da vítima; polícia vai investigar o que motivou extorsão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 19:57

O empresário Luiz Antônio da Silva, 61 anos, foi encontrado morto nesse sábado (18) em um cafezal às margens da MG-230, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ele foi assassinado a facadas e atropelado com a própria caminhonete pelos criminosos. Antes de ser morto, o empresário chegou a transferir cerca de R$16 mil via Pix para uma contas dos suspeitos. As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que prendeu o trio durante perseguição. As informações são do G1.

Os suspeitos foram abordados em Patos de Minas, a cerca de 70 km de Patrocínio, após tentar escapar da abordagem policial em alta velocidade. Os dois homens, de 24 e 25 anos, e uma jovem, de 18 anos, estavam com a caminhonete do empresário e apresentaram sinais de nervosismo. De acordo com a PMRv, durante a fuga, os suspeitos colocaram em risco a vida de militares e de outros motoristas na BR-352.

Após interceptar o veículo, os policiais encontraram manchas de sangue e objetos pessoais da vítima. Também foram localizados quatro tabletes de maconha. A Polícia Civil vai investigar a motivação da extorsão. Luiz estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (17), quando saiu de casa na caminhonete. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os familiares identificaram três transferências bancárias por Pix que somavam mais de R$ 16 mil, enviadas da conta do empresário para um dos suspeitos. A suspeita é que os criminosos extorquiam a vítima sob a promessa de libertá-la.

Após a prisão dos três envolvidos, as buscas pelo empresário foram intensificadas na região, com apoio do Corpo de Bombeiros de Uberaba e cães farejadores. O corpo foi localizado na manhã desse sábado, em meio a uma lavoura de café. A vítima foi achada com dezenas de perfurações por faca e sinais de atropelamento. A perícia da Polícia Civil, segundo a PM, confirmou a morte com requinte de crueldade. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que vai identificar a causa exata da morte.

