Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 19:33
A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta de um investigador da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus. O policial é suspeito de ter mantido relações sexuais com cinco detentos dentro de uma cela da delegacia quando estava de serviço. Investigador pode responder criminalmente pelos atos e ser expulso da corporação.
Com base no relato dos presos, o delegado comunicou imediatamente a Corregedoria, que deu início à investigação formal. Os detentos já foram ouvidos e confirmaram a versão apresentada. O Processo Administrativo Disciplinar irá apurar a conduta do investigador. Em nota a PC-AM informou que o investigador foi afastado das funções e também reforçou que não compactua com quaisquer desvios de conduta.
De acordo com as denúncias, o investigador teria chegado à unidade em um plantão noturno visivelmente embriagado, após participar de uma festa, e coagido os presos a terem relações sexuais com ele. Durante a confusão, os detentos conseguiram tomar a arma de fogo do policial. Não houve registro de disparos, mas o armamento foi usado para dar credibilidade à denúncia. No dia seguinte após a ação do policial, o grupo procurou o delegado responsável pela unidade e relatou o abuso. Como prova, eles entregaram a arma do investigador.