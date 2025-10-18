Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:24

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, em Santa Catarina, abriu um concurso público com 28 vagas imediatas e salários de até R$ 20,4 mil.

As oportunidades contemplam candidatos com níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 18 de novembro.

Vagas do concurso de Chapadão do Lageado

Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
1 de 4
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução

A empresa responsável pela organização do concurso é: http://www.wedoconcursos.com.br.

Leia mais

Imagem - Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Tags:

Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89

Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89

MAIS LIDAS

Imagem - Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado
01

Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado

Imagem - Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja
02

Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja

Imagem - Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'
03

Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários
04

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários