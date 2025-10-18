Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:24
A Prefeitura de Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, em Santa Catarina, abriu um concurso público com 28 vagas imediatas e salários de até R$ 20,4 mil.
As oportunidades contemplam candidatos com níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 18 de novembro.
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado
A empresa responsável pela organização do concurso é: http://www.wedoconcursos.com.br.