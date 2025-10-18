EMPREGO

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:24

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, em Santa Catarina, abriu um concurso público com 28 vagas imediatas e salários de até R$ 20,4 mil.

As oportunidades contemplam candidatos com níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 18 de novembro.

Vagas do concurso de Chapadão do Lageado 1 de 4