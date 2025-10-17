Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:17
A Prefeitura Municipal de Castilho, em São Paulo, abriu concurso público para preencher vagas e formar cadastro de reserva (CR) em cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.
As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da Valespe Concursos, a banca organizadora do certame. As inscrições abrem no dia 20 de outubro e vão até 3 de novembro. As provas objetivas serão realizadas em 12 de dezembro. As fases serão realizadas na cidade de Castilho/SP
As oportunidades são para diversos cargos, como agente administrativo, analista jurídico , controlador interno, fonoaudiólogo , merendeiro e técnico de segurança do trabalho, com jornadas de 20 a 44 horas semanais e salários de até R$ 5.892,89.
Concurso público - quais pagam maiores salários
O valor da taxa de inscrição para o concurso varia de acordo com o nível de escolaridade:
R$ 50,00 para cargos de Ensino Fundamental.
R$ 70,00 para cargos de Ensino Médio.
R$ 120,00 para cargos de Ensino Superior.