Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89

Inscrições vão ate 3 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:17

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura Municipal de Castilho, em São Paulo, abriu concurso público para preencher vagas e formar cadastro de reserva (CR) em cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da Valespe Concursos, a banca organizadora do certame. As inscrições abrem no dia 20 de outubro e vão até 3 de novembro. As provas objetivas serão realizadas em 12 de dezembro. As fases serão realizadas na cidade de Castilho/SP

As oportunidades são para diversos cargos, como agente administrativo, analista jurídico , controlador interno, fonoaudiólogo , merendeiro e técnico de segurança do trabalho, com jornadas de 20 a 44 horas semanais e salários de até R$ 5.892,89.

O valor da taxa de inscrição para o concurso varia de acordo com o nível de escolaridade:

R$ 50,00 para cargos de Ensino Fundamental.

R$ 70,00 para cargos de Ensino Médio.