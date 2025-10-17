Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89

Inscrições vão ate 3 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:17

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura Municipal de Castilho, em São Paulo, abriu concurso público para preencher vagas e formar cadastro de reserva (CR) em cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da Valespe Concursos, a banca organizadora do certame. As inscrições abrem no dia 20 de outubro e vão até 3 de novembro. As provas objetivas serão realizadas em 12 de dezembro. As fases serão realizadas na cidade de Castilho/SP

As oportunidades são para diversos cargos, como agente administrativo, analista jurídico , controlador interno, fonoaudiólogo , merendeiro e técnico de segurança do trabalho, com jornadas de 20 a 44 horas semanais e salários de até R$ 5.892,89.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
O valor da taxa de inscrição para o concurso varia de acordo com o nível de escolaridade:

R$ 50,00 para cargos de Ensino Fundamental.

R$ 70,00 para cargos de Ensino Médio.

R$ 120,00 para cargos de Ensino Superior.

Tags:

Concursos Concurso Público

