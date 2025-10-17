EMPREGOS E SOLUÇÕES

Seis empresas de grande porte buscam estudantes para programas de estágio 2026

Oportunidades são para os estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:01

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes Crédito: Shutterstock

Empresas como Banco ABC, Epson, Indovinya, Ultragaz, Wabtec e Clariant estão com as inscrições abertas para seus programas de estágio de 2026. Há vagas em diversos municípios como Juazeiro/BA, Salvador/BA, Vitória da Conquista/BA, Camaçari/BA, entre outros.

Os programas oferecem bolsa-auxílio atrativa, além de benefícios robustos e vantagens como Gympass/Wellhub, refeitório no local e trilhas de desenvolvimento.

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira os detalhes sobre cada programa.

ULTRAGAZ

A Ultragaz é referência na criação de soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável. A empresa está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Ultragaz 2026, que oferece vagas de estágio para atuação em municípios de diversos estados do país. No estado de São Paulo, há vagas em Barueri, Bauru, Campinas, Mauá, Paulínia, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Na Bahia, em Juazeiro e Salvador. Também há oportunidades em Curitiba/PR, Palhoça/SC, Canoas/RS, Rio de Janeiro/RJ e Senador Canedo/GO.

Entre os cursos elegíveis estão: Administração, Direito e Engenharias. É necessário que a previsão de conclusão de curso seja em dezembro de 2026. Conhecimento de inglês e pacote office são necessários para algumas das vagas oferecidas.

Os benefícios oferecidos são: Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida, Vale-transporte, 30 dias de recesso remunerado, Vale-refeição (R$ 1.056,00) ou refeitório no local (a depender da localidade), Cesta de Natal, Gympass e Wellhub.

Bolsa-auxílio: R$ 3.000,00

Prazo de inscrição: 02/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ultragaz/

CLARIANT

A Clariant é uma empresa global de especialidades químicas, com sede na Suíça, que está focada no desenvolvimento de três unidades de negócios: Care Chemicals, Catalysts e Adsorbents & Additives. A companhia está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Clariant 2026, que oferece vagas de estágio para estudantes de graduação e ensino técnico nos municípios de Jacareí/SP, São Paulo/SP, Suzano/SP e Vitória da Conquista/BA.

Cursos elegíveis incluem: Administração, Bioquímica, Comércio Exterior, Cosmetologia, Engenharia Química / Civil / Minas / Controle e Automação / Elétrica / Mecatrônica / Materiais / Produção, Farmácia, Logística, Química, Química Industrial, Tecnologia da Construção Civil (modalidade Edifícios), Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Eletromecânica.

Conhecimento básico de Excel também é requerido e inglês avançado é considerado diferencial. O prazo de formação deve ser a partir de dezembro de 2027 para ensino técnico, e a partir de dezembro de 2026 para graduação.

Os benefícios oferecidos são: Vale-transporte, fretado e/ou estacionamento (a depender da localidade), Restaurante no local ou vale-refeição (a depender da localidade), Assistência médica e odontológica, Desconto em medicamentos Wellhub, Psicoterapia online, Recesso remunerado, Folga no mês do aniversário, Vale-presente de Natal e Seguro de vida.

Bolsa-auxílio:

Valores por localidade: São Paulo/SP, Suzano/SP e Jacareí/SP. Nível superior: R$ 1.878,87. Nível técnico: R$ 1.311,85

Vitória da Conquista/BA. Nível superior: R$ 1.318,68. Nível técnico: R$ 1.046,10

Prazo de inscrição: 28/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/clariant/

INDOVINYA

A Indovinya, divisão de negócios da Indorama Ventures PCL, líder global na produção de intermediários químicos e surfactantes, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio #GoInterns, com processo seletivo conduzido pela Companhia de Estágios. Há vagas de estágio para estudantes do ensino superior nos municípios de Mauá/SP, São Paulo/SP, Tremembé/SP e Triunfo/RS em modelo de trabalho híbrido ou presencial, a depender da vaga.

Os cursos elegíveis são: Administração, Direito, Engenharias, Psicologia, Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Química, Química Industrial e correlatos. Previsão de formação deve ser entre dezembro de 2027 e junho de 2028.

Para estudantes do ensino técnico, há vagas em Camaçari/BA e Triunfo/RS em modelo de trabalho presencial. Cursos elegíveis: Mecânica, Química e correlato, com previsão de formação entre dezembro de 2026 e junho de 2027.

Os benefícios oferecidos incluem: Plano médico, Programa de Suporte à Saúde Emocional, Seguro de vida, Programa de Orientação Nutricional, Vale-refeição ou refeitório no local(A depender da localidade), Wellhub ou TotalPass, Vale-transporte ou fretado(A depender da localidade), Kit Natalino ou Cartão de Natal

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 26/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/indovinya/estagio/