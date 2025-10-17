Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:04
Dois homens foram flagrados trocando socos dentro de um supermercado de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, nessa quinta-feira (16), quando foi comemorado o Dia Mundial do Pão. Os dois teriam se desentendido por causa de um pegador de pão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem de camisa listrada e outro de camisa verde se agredindo no estabelecimento, enquanto pessoas que estavam ao redor gritavam para que eles parassem de brigar. As informações são do Portal Terra.
As imagens mostram ainda o momento em que eles chegam a cair no chão, mas, mesmo assim, as agressões não param. Até uma criança e uma idosa se envolvem na confusão. Pouco depois, funcionários do local se aproximam e conseguem separar os dois. A rede de supermercados Tatico informou a uma emissora de televisão local que a equipe de segurança apaziguou a situação e está prestando assistência a todos os envolvidos. A Polícia Militar afirmou que esteve no local, no entanto, não houve representação dos envolvidos.