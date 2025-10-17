DISPUTA NOS TAPAS

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagens mostram ainda o momento em que eles chegam a cair no chão, mas, mesmo assim, as agressões não param

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:04

Clientes trocam socos e vão ao chão por causa de pegador de pão em supermercado Crédito: Reprodução

Dois homens foram flagrados trocando socos dentro de um supermercado de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, nessa quinta-feira (16), quando foi comemorado o Dia Mundial do Pão. Os dois teriam se desentendido por causa de um pegador de pão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem de camisa listrada e outro de camisa verde se agredindo no estabelecimento, enquanto pessoas que estavam ao redor gritavam para que eles parassem de brigar. As informações são do Portal Terra.