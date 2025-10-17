Acesse sua conta
Ex-percussionista baiano é um dos mortos após ataque com fuzil no Rio de Janeiro

Homem era conhecido como Etevaldo e participava de projeto social de música afro-brasileira

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:22

Homem era conhecido como Etevaldo
Homem era conhecido como Etevaldo Crédito: Reprodução/TV Globo

Conhecido como Etevaldo ou Bahia, um dos homens em situação de rua mortos após um ataque a tiros de fuzil nas proximidades do metrô Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17), era percussionista em Salvador.

Ele integrava o projeto social Batikum Afro, que promove oficinas de música afro-brasileira em comunidades na região onde o crime aconteceu. Etevaldo participava dos ensaios e costumava lembrar de quando morava em Salvador, disse Luccas Xaxará, diretor do projeto. "Ele sempre esteve participando de nossos ensaios cantando, conversando com a galera, trazendo um pouco da memória da cidade dele”, relembrou.

Segundo Lucas, o homem vivia embaixo do viaduto há muitos anos e sofria com limitações de mobilidade causadas por AVCs. Mesmo assim, cantava nos eventos do projeto social e se relacionava com moradores da região: um cabeleireiro cortava o cabelo dele e vizinhos ofereciam alimentos. Etevaldo não tinha documentos. Luccas e outros integrantes do projeto social agora buscam os familiares dele para que ele tenha um enterro digno.

“Fazemos aqui um apelo a todos amigos, apoiadores e autoridades, que nos ajudem a encontrar familiares ou pessoas que possam reconhecê-lo. Queremos garantir um sepultamento digno, preservar sua memória e prestar a ele o respeito que merece”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Entenda o caso

Dois homens foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido após serem atingidos por tiros de fuzil nas proximidades da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17).

Segundo apuração da TV Globo, as vítimas viviam em situação de rua e costumavam dormir sob a marquise da estação, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. O ataque aconteceu por volta das 4h, quando um carro parou em frente ao local e os ocupantes começaram a atirar.

Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados e, ao chegar, encontraram dois homens já mortos. O terceiro ferido foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Tags:

Crime Barbaro rio de Janeiro

