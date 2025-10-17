EXECUÇÃO NO RIO

Ataque a tiros de fuzil deixa dois moradores de rua mortos e um ferido perto de metrô

Carro parou perto das vítimas na madrugada e ocupantes começaram a atirar

Dois homens foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido após serem atingidos por tiros de fuzil nas proximidades da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17).

Segundo apuração da TV Globo, as vítimas viviam em situação de rua e costumavam dormir sob a marquise da estação, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. O ataque aconteceu por volta das 4h, quando um carro parou em frente ao local e os ocupantes começaram a atirar.

Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados e, ao chegar, encontraram dois homens já mortos. O terceiro ferido foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.