Ataque a tiros de fuzil deixa dois moradores de rua mortos e um ferido perto de metrô

Carol Neves
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:19
Dois homens foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido após serem atingidos por tiros de fuzil nas proximidades da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17).
Segundo apuração da TV Globo, as vítimas viviam em situação de rua e costumavam dormir sob a marquise da estação, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. O ataque aconteceu por volta das 4h, quando um carro parou em frente ao local e os ocupantes começaram a atirar.
Moradores de rua executados com tiros de fuzil no Rio de Janeiro
Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados e, ao chegar, encontraram dois homens já mortos. O terceiro ferido foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem atualizações sobre o estado de saúde do sobrevivente. A investigação está em andamento.