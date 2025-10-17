Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque a tiros de fuzil deixa dois moradores de rua mortos e um ferido perto de metrô

Carro parou perto das vítimas na madrugada e ocupantes começaram a atirar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:19

Ataque a tiros de fuzil matou dois
Ataque a tiros de fuzil matou dois Crédito: Reprodução/TV Globo

Dois homens foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido após serem atingidos por tiros de fuzil nas proximidades da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17).

Segundo apuração da TV Globo, as vítimas viviam em situação de rua e costumavam dormir sob a marquise da estação, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. O ataque aconteceu por volta das 4h, quando um carro parou em frente ao local e os ocupantes começaram a atirar.

Moradores de rua executados com tiros de fuzil no Rio de Janeiro

Pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo de marquise por Reprodução/TV Globo
Pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo de marquise por Reprodução/TV Globo
Pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo de marquise por Reprodução/TV Globo
Pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo de marquise por Reprodução/TV Globo
Ataque a tiros de fuzil matou dois por Reprodução/TV Globo
Pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo de marquise por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pessoas em situação de rua costumavam dormir embaixo de marquise por Reprodução/TV Globo

Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados e, ao chegar, encontraram dois homens já mortos. O terceiro ferido foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem atualizações sobre o estado de saúde do sobrevivente. A investigação está em andamento.

Tags:

Crime Barbaro Crime rio de Janeiro

Mais recentes

Imagem - Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro

Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro
Imagem - Conheça a 'planta assassina' que é proibida por lei e rende multa de R$ 1 mil para quem cultivar

Conheça a 'planta assassina' que é proibida por lei e rende multa de R$ 1 mil para quem cultivar
Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja