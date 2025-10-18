Acesse sua conta
Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Polícia investiga possível falha no freio

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:52

Acidente com ônibus que voltava para Brumado
Crédito: Reprodução

Um grave acidente deixou 15 pessoas mortas e 17 feridas na noite desta sexta-feira (17) na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. O ônibus havia saído de Brumado, no sudoeste da Bahia, e seguia de volta para o estado após uma viagem de compras ao Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros. As vítimas fatais são 11 mulheres e quatro homens, segundo o balanço atualizado neste sábado (18). Os corpos foram encaminhados aos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru e Recife, onde passam por necropsia e exames de identificação.

O ônibus era de turismo e havia sido fretado por uma empresa para levar passageiros que foram de Brumado a Pernambuco para fazer compras. 

Ainda segundo a PRF, os dois motoristas sobreviveram ao acidente. O condutor que dirigia no momento relatou uma falha no sistema de freios, o que teria provocado a perda de controle e o tombamento do veículo. Na lista de passageiros constavam 30 nomes, além dos dois motoristas e de um guia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Samu, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil foram acionadas para o resgate. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

Segundo a TV Globo, a pista ficou interditada durante parte da noite para atendimento às vítimas e remoção do veículo.

Os feridos foram socorridos e levados para hospitais de Paranatama, Iati e Garanhuns. Até a manhã deste sábado, não havia informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

