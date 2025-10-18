CENTRO DE CONVENÇÕES

Mario Sergio Cortella reflete sobre propósito e crescimento durante palestra em Salvador

Filósofo chega à capital baiana na próxima quinta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:00

Mario Sergio Cortella Crédito: Divulgação

Com um estilo marcado pela linguagem acessível e pelo humor, o filósofo Mario Sergio Cortella desembarca em Salvador para apresentar a palestra “Cortellando: Trilhas no Pensar e no Fazer”, na próxima quarta-feira (22). O evento será realizado no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, a partir das 20h15, com ingressos a R$ 198 (individual).

Durante o percurso intelectual, o escritor e professor propõe seis caminhos para uma vida com mais sentido e impacto: Autonomia Intelectual, Esforço Consumado, Presença Ativa, Capricho Persistente, Prioridade Inequívoca e Disposição Prospectiva.

O encontro é uma oportunidade para profissionais que buscam crescimento e desenvolvimento em suas carreiras, com propósito definido, proatividade e coerência entre valores e ações. A proposta é provocar o público a reconhecer seus pontos fortes, enxergar áreas de aprimoramento e encontrar caminhos alinhados a seus objetivos pessoais e profissionais.