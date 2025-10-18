Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mario Sergio Cortella reflete sobre propósito e crescimento durante palestra em Salvador

Filósofo chega à capital baiana na próxima quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:00

Mario Sergio Cortella
Mario Sergio Cortella Crédito: Divulgação

Com um estilo marcado pela linguagem acessível e pelo humor, o filósofo Mario Sergio Cortella desembarca em Salvador para apresentar a palestra “Cortellando: Trilhas no Pensar e no Fazer”, na próxima quarta-feira (22). O evento será realizado no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, a partir das 20h15, com ingressos a R$ 198 (individual).

Durante o percurso intelectual, o escritor e professor propõe seis caminhos para uma vida com mais sentido e impacto: Autonomia Intelectual, Esforço Consumado, Presença Ativa, Capricho Persistente, Prioridade Inequívoca e Disposição Prospectiva.

O encontro é uma oportunidade para profissionais que buscam crescimento e desenvolvimento em suas carreiras, com propósito definido, proatividade e coerência entre valores e ações. A proposta é provocar o público a reconhecer seus pontos fortes, enxergar áreas de aprimoramento e encontrar caminhos alinhados a seus objetivos pessoais e profissionais.

“O nosso tempo é finito. E quando digo finito, não é para assustar, é para lembrar que cada minuto investido em algo que vale a pena não se perde. Este encontro não é apenas uma reflexão, mas uma oportunidade de pensar em seis trilhas no pensar e no fazer”, destaca Cortella.

Tags:

Salvador Novo Centro de Convenções

Mais recentes

Imagem - Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino

Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino
Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
Imagem - Salvador tá chamando pra rua. Venha, vá!

Salvador tá chamando pra rua. Venha, vá!

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil