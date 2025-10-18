REINVENTAR

"A tradição do mundo é mudar", afirma Nizan Guanaes em palestra no Palacete Tira-Chapéu

Publicitário falou sobre temas como inteligência artificial e potencial da Bahia durante evento

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00

Nizan Guanaes exaltou o potencial da Bahia em palestra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nizan é filho de um casal que se conheceu no Elevador Lacerda. O pai, ascensorista, estudava nos livros de medicina, entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, os "dois andares" de Salvador. Assim, mais soteropolitana impossível, começa a história do publicitário que hoje é reconhecido como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo pela revista norte-americana Financial Times.

Foi para contar esse caso - entre muitos outros -, fazer um raio-x da Bahia e projetar o futuro, que Nizan Guanaes esteve no Palacete Tira-Chapéu, na tarde dessa sexta-feira (17). Em uma hora recheada de ideias, o baiano convidou o público a se reinventar em um mundo que muda constantemente.

"Antigamente, reinvenção era uma coisa de quem já tinha vivido um pouco mais na vida. Hoje, a reinvenção bate em todo mundo, porque o mundo muda de uma maneira muito rápida. Há três anos, só falávamos sobre o metaverso, e agora falamos sobre inteligência artificial. Você deve estar disciplinado quanto a isso", afirmou.

A inteligência artificial foi um dos temas abordados por Nizan durante a conversa. O publicitário enfatizou a importância de estar sempre atento às novas tendências do mundo e de abraçar os desafios trazidos pela nova tecnologia.

"Ela vai tornar muitos lados nossos obsoletos. Essas pessoas vão fazer outras coisas; é só olhar os empregos que a IA está trazendo. Ela é um perigo? Sim, mas viver é um perigo. Não sabemos o dia de amanhã, então é importante estar sempre com um olho no peixe e outro no gato. A tradição do mundo é mudar", continuou.

Outro ponto destacado foi o potencial criativo da Bahia e de Salvador. Para Nizan, o estado tem uma capacidade criativa enorme e uma tendência natural à inovação e às ideias. Na palestra, ele lembrou uma conversa que teve enquanto viajava, quando, ao ser indagado sobre por que havia saído de Salvador, respondeu que não conseguiria brilhar tanto quanto em outras cidades.

"Eu gosto muito do CORREIO, por exemplo, porque é um jornal aberto, com matérias ótimas, modernas. É importante que, independentemente do setor, você sempre tenha um olhar para onde estão as oportunidades. Elas andam junto com o perigo", falou.

A palestra foi acompanhada por um público composto por empresários, formadores de opinião e integrantes da classe política soteropolitana. A organização ficou sob a responsabilidade da produtora Lícia Fábio, que exaltou a relevância do encontro.

"Todos sabem do meu amor e do meu carinho por Nizan, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele é alguém que está sempre se reinventando, procurando coisas novas, e esse é um tema muito importante para nós, já que o mundo está sempre se transformando", disse.