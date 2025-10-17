Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Outubro Rosa: IFBA realiza evento sobre saúde mamária de pessoas trans e travestis em Salvador

Projeto acontece nesta segunda-feira (20), de forma gratuita

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 22:23

Câncer de mama em pessoas trans e travestis será tema de evento no IFBA
Câncer de mama em pessoas trans e travestis será tema de evento no IFBA Crédito: Reprodução

Acontece na próxima segunda-feira (20) a primeira edição do evento “Outubro Rosa: saúde mamária das pessoas transgênero e travestis”. Idealizada pelo campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), a ação será realizada no Salão Nobre da Instituição, de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas através do Even3.

Iniciativa do projeto de extensão ConheSer TransForma, o evento tem como expectativa a redução de barreiras ao acesso à saúde para essa população, bem como o fortalecimento de redes locais de apoio.

Evento tem foco na saúde mamária de pessoas trans e travestis

Evento é gratuito e acontece nesta segunda-feira (20) por Divulgação
Projeto quer dar visibilidade à saúde mamária de pessoas trans e travestis por Reprodução/Shutterstock
“Outubro Rosa: saúde mamária das pessoas transgênero e travestis” está na primeira edição por Sean92/Shutterstock
Programação do evento conta com palestras, atividades educativas e estandes informativos por Reprodução
Prevenção de câncer de mama em pessoas trans e travestis será tema de evento no IFBA por Reprodução
1 de 5
Evento é gratuito e acontece nesta segunda-feira (20) por Divulgação

Das 14:30 às 20:30, a programação inclui palestras de especialistas como Caio Guimarães, administrador e integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), e Luciana Mattos Oliveira, professora da Universidade Federal da Bahia com pós-doutorado em endocrinologia reprodutiva pela Universidade de Harvard.

Além disso, atividades educativas e estandes informativos com foco na saúde mamária, inclusão e acolhimento da população trans também integram o evento. Entre os temas que serão discutidos, estão “Diretrizes para o rastreamento do câncer de mama em pessoas transgênero”, “Hormonização como estratégia de afirmação de gênero” e “Caminhos da pessoa transgênero e travesti no SUS”.

Leia mais

Imagem - Maternidade da Ufba lança caderneta para acompanhamento da gestação de homens trans no SUS

Maternidade da Ufba lança caderneta para acompanhamento da gestação de homens trans no SUS

Imagem - Maternidade da Ufba já acompanhou a gravidez de oito homens trans

Maternidade da Ufba já acompanhou a gravidez de oito homens trans

O projeto nasceu com o objetivo de contribuir com o acesso à saúde e o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e humanizadas para pessoas transgênero e travestis, trazendo para essa comunidade informações úteis de forma acessível. Mas, visando também a conscientização de outros públicos, o evento quer alcançar ainda pessoas como profissionais e estudantes da área de saúde e pesquisadores.

Mais recentes

Imagem - Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado

Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado
Imagem - Estão abertas inscrições presenciais para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Estão abertas inscrições presenciais para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador
Imagem - Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor
03

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'
04

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'