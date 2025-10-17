CONSCIENTIZAÇÃO

Outubro Rosa: IFBA realiza evento sobre saúde mamária de pessoas trans e travestis em Salvador

Projeto acontece nesta segunda-feira (20), de forma gratuita

Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 22:23

Câncer de mama em pessoas trans e travestis será tema de evento no IFBA Crédito: Reprodução

Acontece na próxima segunda-feira (20) a primeira edição do evento “Outubro Rosa: saúde mamária das pessoas transgênero e travestis”. Idealizada pelo campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), a ação será realizada no Salão Nobre da Instituição, de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas através do Even3.

Iniciativa do projeto de extensão ConheSer TransForma, o evento tem como expectativa a redução de barreiras ao acesso à saúde para essa população, bem como o fortalecimento de redes locais de apoio.

Das 14:30 às 20:30, a programação inclui palestras de especialistas como Caio Guimarães, administrador e integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), e Luciana Mattos Oliveira, professora da Universidade Federal da Bahia com pós-doutorado em endocrinologia reprodutiva pela Universidade de Harvard.

Além disso, atividades educativas e estandes informativos com foco na saúde mamária, inclusão e acolhimento da população trans também integram o evento. Entre os temas que serão discutidos, estão “Diretrizes para o rastreamento do câncer de mama em pessoas transgênero”, “Hormonização como estratégia de afirmação de gênero” e “Caminhos da pessoa transgênero e travesti no SUS”.