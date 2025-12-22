Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:00
2026 chega como um ano de virada para alguns signos. Depois de um período de testes, ajustes e amadurecimento, a vida começa a responder de forma mais generosa. O esforço feito nos últimos tempos não passa despercebido, e novas oportunidades surgem tanto no campo pessoal quanto profissional. Para esses signos, o próximo ano marca crescimento, confiança e novas conquistas. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: 2026 marca uma grande evolução pessoal. Você se sente mais confiante, mais disposto a experimentar o novo e a sair da zona de conforto. Conexões se ampliam, oportunidades aparecem e a sensação é de que a vida finalmente acompanha seu ritmo. Quanto mais você se permite agir com coragem e consciência, mais portas se abrem.
Dica cósmica: Crescer exige movimento.
Leão: Depois de altos e baixos emocionais, 2026 traz leveza e renovação. Sua confiança natural retorna com força, facilitando conexões, reconhecimento e crescimento afetivo. Relações se fortalecem e novas possibilidades surgem, desde que você mantenha foco e não se distraia do que realmente quer construir.
Dica cósmica: Brilhar também é saber onde investir sua energia.
Sagitário: 2026 é um ano de conquistas visíveis. Você sente mais alegria, motivação e entusiasmo pela vida. Mudanças positivas no círculo social e no campo criativo ganham destaque, além de oportunidades importantes no amor e nas finanças. É um ano para confiar no próprio valor e aproveitar o que chega.
Dica cósmica: Quando você acredita em si, tudo flui melhor.
