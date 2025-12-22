Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia nesta segunda-feira, 22 de dezembro, traz uma energia firme, objetiva e voltada para resultados concretos. É um dia excelente para resolver pendências, retomar o ritmo antes do fim de ano e organizar a mente e a rotina. Tudo que requer concentração e clareza de propósito flui melhor hoje. A cor e o número da sorte reforçam essa vibração, alinhando cada signo ao que o dia tem de melhor.
Áries: Seu foco cresce e você avança em algo que estava travado. A energia do dia favorece atitude e discernimento.
Cor da sorte: Terracota
Número da sorte: 18
Dica cósmica: Corte distrações; você vai render o dobro.
Touro: Você percebe que seu ritmo constante traz resultados sólidos. Relações ficam mais acolhedoras.
Cor da sorte: Verde Escuro
Número da sorte: 3
Dica cósmica: Honre seu tempo; ele é seu melhor investimento.
Gêmeos: Conversas importantes ganham clareza e acordos fluem de maneira leve. Insight rápido.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 27
Dica cósmica: Uma palavra bem colocada resolve o que parecia complicado.
Câncer: O dia traz segurança emocional e boas decisões envolvendo casa e família.
Cor da sorte: Azul Claro
Número da sorte: 14
Dica cósmica: Valorize os detalhes; eles guiam seus próximos passos.
Leão: Popularidade em alta e boas oportunidades surgem por indicação ou parceria.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 10
Dica cósmica: Sua luminosidade abre portas; use com propósito.
Virgem: Organização mental brilhante e eficiência máxima. Tudo se encaixa.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 26
Dica cósmica: Ajuste pequenos pontos; eles fazem o dia render mais.
Libra: O dia pede harmonia e escolhas equilibradas. Relações ficam mais suaves.
Cor da sorte: Rosa Chá
Número da sorte: 15
Dica cósmica: Não aceite pesos extras; o mais leve funciona melhor hoje.
Escorpião: A intuição te guia a decisões muito certeiras, especialmente em assuntos práticos.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 20
Dica cósmica: Siga o instinto, ele sabe o caminho.
Sagitário: A vida social esquenta com convites e encontros agradáveis. Energia expansiva.
Cor da sorte: Azul Cobalto
Número da sorte: 31
Dica cósmica: Abra espaço para o novo, ele chega rápido.
Capricórnio: É o seu dia: eficiência absurda. Tudo que exige foco e responsabilidade anda.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 8
Dica cósmica: Confie no seu ritmo; ele dita o tom do ambiente.
Aquário: Plano de médio prazo começa a fazer sentido. Sua visão futura clareia.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 29
Dica cósmica: Pense grande, mas execute simples.
Peixes: Intuição alta e conversas profundas fortalecem vínculos importantes.
Cor da sorte: Verde Água
Número da sorte: 12
Dica cósmica: Permita-se sentir; o entendimento vem daí.