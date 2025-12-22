Idoso morre e passageiro fica ferido em acidente com carro e moto em Alagoinhas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:10
Um idoso morreu e um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta no km 348 da BR-110, em Alagoinhas, na Bahia. A colisão aconteceu na noite de domingo (21), por volta das 19h30.
O idoso foi identificado como Edenizio dos Santos Souza, de 61 anos, segundo informações confirmadas pela Polícia Civil. Ele conduzia a motocicleta que se envolveu em uma colisão frontal com um carro de passeio. Ele morreu no local.
O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas. Ainda segundo a polícia, o condutor do veículo envolvido no acidente, um homem de 43 anos, foi ouvido e liberado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro da motocicleta foi levado para uma unidade de saúde da região, em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde dele.