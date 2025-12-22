Acesse sua conta
Idoso morre e passageiro fica ferido em acidente com carro e moto em Alagoinhas

Batida aconteceu no km 348 da BR-110

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:10

Acidente foi registrado em Alagoinhas, na Bahia
Acidente foi registrado em Alagoinhas, na Bahia Crédito: Reprodução

Um idoso morreu e um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta no km 348 da BR-110, em Alagoinhas, na Bahia. A colisão aconteceu na noite de domingo (21), por volta das 19h30. 

O idoso foi identificado como Edenizio dos Santos Souza, de 61 anos, segundo informações confirmadas pela Polícia Civil. Ele conduzia a motocicleta que se envolveu em uma colisão frontal com um carro de passeio. Ele morreu no local. 

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas. Ainda segundo a polícia, o condutor do veículo envolvido no acidente, um homem de 43 anos, foi ouvido e liberado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro da motocicleta foi levado para uma unidade de saúde da região, em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

