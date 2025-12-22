Acesse sua conta
Vítima de acidente é socorrida de helicóptero na Região Metropolitana de Salvador

Resgate foi realizado no município de Mata de São João

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:54

Vítima precisou ser resgatada de helicóptero
Vítima precisou ser resgatada de helicóptero Crédito: Divulgação

A vítima de um acidente de trânsito na BA-099, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, foi resgatada de helicóptero nesta segunda-feira (22). A aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) pousou na pista e realizou o resgate após o homem ser retirado das ferragens de um veículo. 

O acidente, que envolveu dois veículos, exigiu atuação rápida e integrada das equipes, para a extração e transporte rápido da vítima. Os bombeiros fizeram técnicas para retirar o homem em segurança das ferragens e fizeram atendimento pré-hospitalar, com estabilização clínica.

Devido à gravidade do quadro, uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o transporte aeromédico. A vítima foi levada até o Hospital do Subúrbio, em Salvador, sendo acompanhada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o monitoramento contínuo até o hospital, onde o homem foi internado.

