Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Para três signos do zodíaco, essa segunda será marcada por revelações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e estudos
Signos e estudos Crédito: FreePik

Nesta segunda-feira (22), o Anjo da Guarda envia uma mensagem poderosa sobre fé, serenidade e escuta interior. A energia do dia pede que cada pessoa desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração. Há momentos em que a mente confunde e o medo distorce as percepções, mas quando o coração fala, ele nunca se engana. Para três signos do zodíaco, essa segunda será marcada por revelações, decisões guiadas pela intuição e um reencontro com a própria essência.

Câncer

A sensibilidade canceriana estará no auge e, por mais que isso pareça um peso em alguns momentos, será exatamente o que abrirá portas importantes. Seu anjo pede que você confie mais nas emoções que sente e menos nas inseguranças que carrega. Pessoas queridas podem se aproximar com pedidos de perdão, e cabe a você decidir com sabedoria se é hora de recomeçar ou de seguir outro caminho. O coração tem as respostas, mas é preciso silêncio para ouvi-las. A clareza emocional que chega nesta segunda ajudará a encerrar um ciclo de dúvidas e trazer paz para o peito.

Virgem

Nos últimos dias, você tem tentado resolver tudo de forma lógica, mas o anjo que te protege avisa que algumas respostas não estão na razão. Hoje é o momento de soltar o controle e permitir que o instinto guie seus passos. Questões amorosas ou familiares podem vir à tona pedindo compreensão e leveza. Evite o excesso de autocrítica e não exija perfeição de si ou dos outros. Uma conversa sincera pode trazer libertação, principalmente se for acompanhada de empatia. O universo quer te mostrar que o perdão, quando parte do coração, é o primeiro passo para a harmonia.

Peixes

Seu coração está mais aberto do que nunca para compreender o que antes parecia confuso. O Anjo da Guarda te convida a confiar em sinais espirituais e na força da intuição, que hoje estará mais afiada. Há uma sensação de recomeço no ar, e mesmo que você ainda não veja o destino final, é importante acreditar no processo. Pessoas distantes podem voltar a fazer contato, e sentimentos adormecidos podem despertar de forma inesperada. Use essa energia com sabedoria e não se deixe levar pela pressa. A fé será sua maior bússola.

Mensagem do dia: o coração é o tradutor da alma. Silencie o medo, escute sua voz interior e siga o caminho que traz paz, mesmo que ele pareça incerto agora.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

