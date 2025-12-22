ASTROLOGIA

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Para três signos do zodíaco, essa segunda será marcada por revelações

Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e estudos Crédito: FreePik

Nesta segunda-feira (22), o Anjo da Guarda envia uma mensagem poderosa sobre fé, serenidade e escuta interior. A energia do dia pede que cada pessoa desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração. Há momentos em que a mente confunde e o medo distorce as percepções, mas quando o coração fala, ele nunca se engana. Para três signos do zodíaco, essa segunda será marcada por revelações, decisões guiadas pela intuição e um reencontro com a própria essência.

Câncer

A sensibilidade canceriana estará no auge e, por mais que isso pareça um peso em alguns momentos, será exatamente o que abrirá portas importantes. Seu anjo pede que você confie mais nas emoções que sente e menos nas inseguranças que carrega. Pessoas queridas podem se aproximar com pedidos de perdão, e cabe a você decidir com sabedoria se é hora de recomeçar ou de seguir outro caminho. O coração tem as respostas, mas é preciso silêncio para ouvi-las. A clareza emocional que chega nesta segunda ajudará a encerrar um ciclo de dúvidas e trazer paz para o peito.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Virgem

Nos últimos dias, você tem tentado resolver tudo de forma lógica, mas o anjo que te protege avisa que algumas respostas não estão na razão. Hoje é o momento de soltar o controle e permitir que o instinto guie seus passos. Questões amorosas ou familiares podem vir à tona pedindo compreensão e leveza. Evite o excesso de autocrítica e não exija perfeição de si ou dos outros. Uma conversa sincera pode trazer libertação, principalmente se for acompanhada de empatia. O universo quer te mostrar que o perdão, quando parte do coração, é o primeiro passo para a harmonia.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Peixes

Seu coração está mais aberto do que nunca para compreender o que antes parecia confuso. O Anjo da Guarda te convida a confiar em sinais espirituais e na força da intuição, que hoje estará mais afiada. Há uma sensação de recomeço no ar, e mesmo que você ainda não veja o destino final, é importante acreditar no processo. Pessoas distantes podem voltar a fazer contato, e sentimentos adormecidos podem despertar de forma inesperada. Use essa energia com sabedoria e não se deixe levar pela pressa. A fé será sua maior bússola.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5