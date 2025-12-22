Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

O Trevo favorece decisões simples que trazem alívio imediato

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

Nesta segunda-feira (22), o Trevo toma a frente no baralho cigano e traz uma energia de pequenas soluções e avanços inesperados. A carta simboliza sorte rápida, caminhos que se destravam sem explicação e oportunidades que aparecem quando você menos espera. É um dia marcado por leveza e pela sensação de que a vida anda quando você não pressiona.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

O Trevo favorece decisões simples que trazem alívio imediato. Pendências podem ser resolvidas com facilidade e conversas que estavam difíceis ganham um tom mais suave. É também uma energia que reduz tensões e ajuda a olhar problemas com outra perspectiva, abrindo espaço para respostas criativas.

O dia reforça a importância de aproveitar o que surge de forma espontânea. Pequenos encontros, atalhos, mensagens ou convites podem gerar resultados maiores do que parece à primeira vista. O Trevo lembra que nem tudo precisa ser planejado com rigor, porque às vezes o destino também trabalha nos detalhes.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

No campo emocional, a carta ameniza preocupações e traz respiro para relações desgastadas. Gestos simples fazem diferença e a comunicação flui sem peso. O Trevo deixa claro que a leveza também é um tipo de força.

Mensagem do dia

O Trevo mostra que a vida pode surpreender quando você afrouxa o controle. Hoje, permita que a sorte trabalhe a seu favor.

Tags:

Místico Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração
Imagem - Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)
Imagem - O universo manda avisar: descubra o dia da sorte desta semana (entre 22 e 28 de dezembro) para cada signo

O universo manda avisar: descubra o dia da sorte desta semana (entre 22 e 28 de dezembro) para cada signo

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'
02

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'

Imagem - Abono salarial em 2026: novo calendário e regras afetam o valor recebido; veja como calcular
03

Abono salarial em 2026: novo calendário e regras afetam o valor recebido; veja como calcular

Imagem - Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano
04

Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano