O universo manda avisar: descubra o dia da sorte desta semana (entre 22 e 28 de dezembro) para cada signo

Giuliana Mancini
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 18:00
A semana de 22 a 28 de dezembro de 2025 pede visão de longo prazo, comprometimento e maturidade nas escolhas. O momento favorece passos firmes em direção a objetivos que já vêm sendo construídos, mesmo que os resultados não sejam imediatos. A sorte se manifesta quando há constância, clareza e disposição para agir com responsabilidade. Saber qual é o seu dia mais favorável ajuda a alinhar decisões, conversas e movimentos importantes. Veja a previsão do site "Your Tango"
Áries: Um impulso importante acontece na área profissional. O dia favorece revisões, organização e atenção aos detalhes antes de qualquer envio ou decisão. Oportunidades surgem quando você desacelera e observa melhor.
Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro
Dica cósmica: Revise antes de agir. O sucesso dessa semana nasce da atenção aos detalhes.
Touro: A sorte se manifesta de forma clara e direta. Oportunidades aceleram mudanças que você já vinha preparando. Mesmo decisões rápidas tendem a funcionar, desde que você confie na base sólida que construiu.
Dia da sorte: Domingo, 28 de dezembro
Dica cósmica: Confie no que já foi construído. Quando a base é forte, a mudança joga a seu favor.
Gêmeos: Conexões certas fazem toda a diferença. Conversas e contatos abrem portas importantes para projetos pessoais e profissionais. O dia favorece colaboração e trocas estratégicas.
Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro
Dica cósmica: Converse com quem pode somar. As melhores oportunidades vêm das trocas certas.
Câncer: Um pequeno passo direciona grandes mudanças futuras. O dia favorece reflexões sobre carreira, estudos e propósito. Reconhecer o caminho já é parte do avanço.
Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro
Dica cósmica: Escute o chamado interno. Nem toda decisão precisa ser imediata para ser poderosa.
Leão: A sorte aparece quando você se compromete com a rotina que sustenta seus sonhos. Planejamento, disciplina e constância criam mudanças reais e duradouras.
Dia da sorte: Quinta-feira, 25 de dezembro
Dica cósmica: Comprometa-se com o processo. Constância é sorte disfarçada.
Virgem: Um clima mais leve toma conta do dia. Relações, criatividade e momentos simples trazem satisfação genuína. Aproveitar o que já funciona renova sua motivação.
Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro
Dica cósmica: Permita-se aproveitar. A leveza também faz parte do crescimento.
Libra: Mudanças positivas na vida pessoal ganham força. O dia favorece decisões ligadas a casa, família e qualidade de vida. Ajustes feitos agora trazem mais equilíbrio.
Dia da sorte: Domingo, 28 de dezembro
Dica cósmica: Ajustes no lar refletem equilíbrio interno. Mudar o espaço muda a energia.
Escorpião: Um desejo profundo de mudança pede atitude. O dia favorece definição de limites, decisões firmes e escolhas que devolvem seu poder pessoal.
Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro
Dica cósmica: Tome atitudes que devolvam seu poder. Limites claros abrem novos caminhos.
Sagitário: A vida começa a responder de forma mais generosa. Questões financeiras e materiais mostram sinais de melhora. O desafio é permitir-se receber sem desconfiança.
Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro
Dica cósmica: Receber é tão importante quanto lutar. Confie quando a vida facilita.
Capricórnio: Tudo parece convergir a seu favor. O dia favorece decisões pessoais, fortalecimento da autoestima e novos começos alinhados com quem você está se tornando.
Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro
Dica cósmica: Invista em si sem culpa. Seu crescimento pessoal é prioridade agora.
Aquário: Sua voz ganha força. O dia favorece conversas importantes, posicionamentos claros e definição de limites. Ao se expressar, novas oportunidades surgem.
Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro
Dica cósmica: Use sua voz com clareza. Quando você se posiciona, o caminho se abre.
Peixes: A intuição guia escolhas certeiras. O dia traz confirmação de que o caminho percorrido fez sentido. Uma sensação de paz prepara você para uma nova fase.
Dia da sorte: Sexta-feira, 26 de dezembro
Dica cósmica: Confie na intuição. A paz que você sente é confirmação do rumo certo.