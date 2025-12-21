Acesse sua conta
O universo manda avisar: descubra o dia da sorte desta semana (entre 22 e 28 de dezembro) para cada signo

Uma semana que favorece decisões estratégicas, avanços consistentes e escolhas alinhadas com o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 22 a 28 de dezembro de 2025 pede visão de longo prazo, comprometimento e maturidade nas escolhas. O momento favorece passos firmes em direção a objetivos que já vêm sendo construídos, mesmo que os resultados não sejam imediatos. A sorte se manifesta quando há constância, clareza e disposição para agir com responsabilidade. Saber qual é o seu dia mais favorável ajuda a alinhar decisões, conversas e movimentos importantes. Veja a previsão do site "Your Tango"

Áries: Um impulso importante acontece na área profissional. O dia favorece revisões, organização e atenção aos detalhes antes de qualquer envio ou decisão. Oportunidades surgem quando você desacelera e observa melhor.

Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro

Dica cósmica: Revise antes de agir. O sucesso dessa semana nasce da atenção aos detalhes.

Touro: A sorte se manifesta de forma clara e direta. Oportunidades aceleram mudanças que você já vinha preparando. Mesmo decisões rápidas tendem a funcionar, desde que você confie na base sólida que construiu.

Dia da sorte: Domingo, 28 de dezembro

Dica cósmica: Confie no que já foi construído. Quando a base é forte, a mudança joga a seu favor.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Gêmeos: Conexões certas fazem toda a diferença. Conversas e contatos abrem portas importantes para projetos pessoais e profissionais. O dia favorece colaboração e trocas estratégicas.

Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro

Dica cósmica: Converse com quem pode somar. As melhores oportunidades vêm das trocas certas.

Câncer: Um pequeno passo direciona grandes mudanças futuras. O dia favorece reflexões sobre carreira, estudos e propósito. Reconhecer o caminho já é parte do avanço.

Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro

Dica cósmica: Escute o chamado interno. Nem toda decisão precisa ser imediata para ser poderosa.

Leão: A sorte aparece quando você se compromete com a rotina que sustenta seus sonhos. Planejamento, disciplina e constância criam mudanças reais e duradouras.

Dia da sorte: Quinta-feira, 25 de dezembro

Dica cósmica: Comprometa-se com o processo. Constância é sorte disfarçada.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Virgem: Um clima mais leve toma conta do dia. Relações, criatividade e momentos simples trazem satisfação genuína. Aproveitar o que já funciona renova sua motivação.

Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro

Dica cósmica: Permita-se aproveitar. A leveza também faz parte do crescimento.

Libra: Mudanças positivas na vida pessoal ganham força. O dia favorece decisões ligadas a casa, família e qualidade de vida. Ajustes feitos agora trazem mais equilíbrio.

Dia da sorte: Domingo, 28 de dezembro

Dica cósmica: Ajustes no lar refletem equilíbrio interno. Mudar o espaço muda a energia.

Escorpião: Um desejo profundo de mudança pede atitude. O dia favorece definição de limites, decisões firmes e escolhas que devolvem seu poder pessoal.

Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro

Dica cósmica: Tome atitudes que devolvam seu poder. Limites claros abrem novos caminhos.

Sagitário: A vida começa a responder de forma mais generosa. Questões financeiras e materiais mostram sinais de melhora. O desafio é permitir-se receber sem desconfiança.

Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro

Dica cósmica: Receber é tão importante quanto lutar. Confie quando a vida facilita.

Capricórnio: Tudo parece convergir a seu favor. O dia favorece decisões pessoais, fortalecimento da autoestima e novos começos alinhados com quem você está se tornando.

Dia da sorte: Quarta-feira, 24 de dezembro

Dica cósmica: Invista em si sem culpa. Seu crescimento pessoal é prioridade agora.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Aquário: Sua voz ganha força. O dia favorece conversas importantes, posicionamentos claros e definição de limites. Ao se expressar, novas oportunidades surgem.

Dia da sorte: Sábado, 27 de dezembro

Dica cósmica: Use sua voz com clareza. Quando você se posiciona, o caminho se abre.

Peixes: A intuição guia escolhas certeiras. O dia traz confirmação de que o caminho percorrido fez sentido. Uma sensação de paz prepara você para uma nova fase.

Dia da sorte: Sexta-feira, 26 de dezembro

Dica cósmica: Confie na intuição. A paz que você sente é confirmação do rumo certo.

