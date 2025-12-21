ASTROLOGIA

5 signos param de se sentir sozinhos e voltam a acreditar no amor nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

Uma fase de amor estável, presença real e conexões que trazem segurança emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 22 e 28 de dezembro, o amor ganha um tom mais maduro, confiável e acolhedor. Não se trata de paixões passageiras ou jogos emocionais, mas de vínculos que oferecem constância, cuidado e a certeza de não estar sozinho. Essa semana favorece relações que se constroem no dia a dia, nos gestos simples e na escolha consciente de permanecer. Para alguns signos, o sentimento de ser verdadeiramente amado volta a ocupar o centro da vida afetiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O amor começa a mudar quando você decide não aceitar menos do que merece. Relações baseadas em promessas vazias perdem espaço para conexões mais verdadeiras, onde existe entrega, planejamento e presença. Seja em um relacionamento ou abrindo espaço para alguém novo, você se sente mais seguro para viver algo alinhado ao que deseja para o futuro.

Dica cósmica: Lealdade começa com você mesmo. Honre seus sentimentos e o amor certo se aproxima.

Câncer: Seu coração se abre para vínculos mais profundos e genuínos. Se estiver solteiro, novas conexões surgem com potencial real de continuidade. Se estiver acompanhado, o laço se fortalece por meio de conversas sinceras, carinho e planos compartilhados. Essa fase traz a sensação reconfortante de estar emocionalmente em casa.

Dica cósmica: Valorize os momentos silenciosos. É neles que o amor mais verdadeiro se revela.

Virgem: O amor aparece quando você menos espera, mas de forma sólida e promissora. Encontros e conexões dessa semana tendem a ir além do superficial, despertando vontade de construir algo duradouro. Para quem já vive uma relação, o período favorece decisões importantes e passos mais sérios rumo ao futuro.

Dica cósmica: Confie no que é simples e consistente. O amor certo não confunde, ele acalma.

Libra: Sua vida amorosa entra em um momento de reorganização positiva. Você se sente mais disposto a agir, a deixar o passado para trás e a criar novas possibilidades afetivas. Relações existentes ganham mais harmonia e cumplicidade, especialmente quando o diálogo sobre planos e sonhos se fortalece.

Dica cósmica: Tome iniciativa no amor. Clareza emocional também é um gesto de carinho.

Escorpião: Um novo começo emocional se apresenta, seja por meio de uma pessoa, de uma experiência ou de uma decisão interna. Você percebe com mais nitidez quem realmente faz sentido para dividir a vida. Relações atuais se aprofundam, e o amor passa a ser vivido com mais entrega e menos defesas.

Dica cósmica: Não jogue com seus sentimentos. Vulnerabilidade agora é sinal de força.