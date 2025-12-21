Acesse sua conta
5 signos param de se sentir sozinhos e voltam a acreditar no amor nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

Uma fase de amor estável, presença real e conexões que trazem segurança emocional

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 22 e 28 de dezembro, o amor ganha um tom mais maduro, confiável e acolhedor. Não se trata de paixões passageiras ou jogos emocionais, mas de vínculos que oferecem constância, cuidado e a certeza de não estar sozinho. Essa semana favorece relações que se constroem no dia a dia, nos gestos simples e na escolha consciente de permanecer. Para alguns signos, o sentimento de ser verdadeiramente amado volta a ocupar o centro da vida afetiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O amor começa a mudar quando você decide não aceitar menos do que merece. Relações baseadas em promessas vazias perdem espaço para conexões mais verdadeiras, onde existe entrega, planejamento e presença. Seja em um relacionamento ou abrindo espaço para alguém novo, você se sente mais seguro para viver algo alinhado ao que deseja para o futuro.

Dica cósmica: Lealdade começa com você mesmo. Honre seus sentimentos e o amor certo se aproxima.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos.
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro.
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito.
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem.
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos.
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida.
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais.
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia.
A Troca – Beth O'Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto.
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano.
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos.

Câncer: Seu coração se abre para vínculos mais profundos e genuínos. Se estiver solteiro, novas conexões surgem com potencial real de continuidade. Se estiver acompanhado, o laço se fortalece por meio de conversas sinceras, carinho e planos compartilhados. Essa fase traz a sensação reconfortante de estar emocionalmente em casa.

Dica cósmica: Valorize os momentos silenciosos. É neles que o amor mais verdadeiro se revela.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo.
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano.
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente.
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama.
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente.
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo.
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer.
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo.
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça.
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito.
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo.

Virgem: O amor aparece quando você menos espera, mas de forma sólida e promissora. Encontros e conexões dessa semana tendem a ir além do superficial, despertando vontade de construir algo duradouro. Para quem já vive uma relação, o período favorece decisões importantes e passos mais sérios rumo ao futuro.

Dica cósmica: Confie no que é simples e consistente. O amor certo não confunde, ele acalma.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos.
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo.
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões.
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana.
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade.
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica.
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta.
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano.
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem.
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo.
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos.

Libra: Sua vida amorosa entra em um momento de reorganização positiva. Você se sente mais disposto a agir, a deixar o passado para trás e a criar novas possibilidades afetivas. Relações existentes ganham mais harmonia e cumplicidade, especialmente quando o diálogo sobre planos e sonhos se fortalece.

Dica cósmica: Tome iniciativa no amor. Clareza emocional também é um gesto de carinho.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra.
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora.
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional.
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia.
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta.
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo.
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades.
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas.
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra.
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza.
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra.

Escorpião: Um novo começo emocional se apresenta, seja por meio de uma pessoa, de uma experiência ou de uma decisão interna. Você percebe com mais nitidez quem realmente faz sentido para dividir a vida. Relações atuais se aprofundam, e o amor passa a ser vivido com mais entrega e menos defesas.

Dica cósmica: Não jogue com seus sentimentos. Vulnerabilidade agora é sinal de força.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião.
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura.
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade.
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais.
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique.
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra.
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo.
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano.
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana.
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia.
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião.

