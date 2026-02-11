EM SP

Carro de R$ 2 milhões e 1,7 milhão de seguidores: quem é Igor Costa Alves, dentista de celebridades envolvido em acidente fatal

Profissional se autodescreve nas redes sociais como referência em 'harmonização facial'

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:49

O dentista Igor Costa Alves, de 36 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O motorista do Tesla Cybertruck envolvido em um acidente que deixou um motociclista morto na madrugada desta quarta-feira (11), em São Paulo, é o dentista Igor Costa Alves, de 36 anos. O profissional é famoso nas redes sociais pelo trabalho que faz de harmonização facial em artistas e anônimos. Entre os clientes, estão celebridades como as cantoras Gretchen e Joelma.

Só no Instagram, Igor acumula mais de 1,7 milhão de seguidores. Rico e influente, ele costuma a compartilhar imagens ao lado de várias personalidades notáveis, como os jogadores de futebol Neymar, Nenê e Memphis Depay, o cantor MC Daniel e o apresentador João Silva, filho do Faustão.

Integrante da clínica Transformando Faces, aberta em Belo Horizonte e com filial em São Paulo, o dentista se autodescreve como referência mundial na harmonização, e afirma que já realizou mais de 10 mil procedimentos estéticos do tipo nos seus pacientes.

Em um story compartilhado nas redes sociais na noite de terça-feira (10), Igor aparece entrando no seu Tesla Cybertruck avaliado em quase R$ 2 milhões, após uma partida de futebol. Uma brincadeira feita por um jogador do grupo mostra o dentista sendo convidado para um racha pelo motorista de um carro mais simples. O profissional nega o convite dizendo: "já perdeu".



O acidente

O acidente aconteceu na saída do Túnel Max Feffer, na região do Itaim Bibi. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atravessa a Avenida Nove de Julho em direção à Marginal Pinheiros, com sinal verde para acessar o túnel, quando atinge a motocicleta que seguia em frente. Com a batida, a moto foi arrastada por cerca de dez metros.

