Carro de R$ 2 milhões e 1,7 milhão de seguidores: quem é Igor Costa Alves, dentista de celebridades envolvido em acidente fatal

Profissional se autodescreve nas redes sociais como referência em 'harmonização facial'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:49

O dentista Igor Costa Alves, de 36 anos
O dentista Igor Costa Alves, de 36 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O motorista do Tesla Cybertruck envolvido em um acidente que deixou um motociclista morto na madrugada desta quarta-feira (11), em São Paulo, é o dentista Igor Costa Alves, de 36 anos. O profissional é famoso nas redes sociais pelo trabalho que faz de harmonização facial em artistas e anônimos. Entre os clientes, estão celebridades como as cantoras Gretchen e Joelma.

Só no Instagram, Igor acumula mais de 1,7 milhão de seguidores. Rico e influente, ele costuma a compartilhar imagens ao lado de várias personalidades notáveis, como os jogadores de futebol Neymar, Nenê e Memphis Depay, o cantor MC Daniel e o apresentador João Silva, filho do Faustão.

Integrante da clínica Transformando Faces, aberta em Belo Horizonte e com filial em São Paulo, o dentista se autodescreve como referência mundial na harmonização, e afirma que já realizou mais de 10 mil procedimentos estéticos do tipo nos seus pacientes.

Em um story compartilhado nas redes sociais na noite de terça-feira (10), Igor aparece entrando no seu Tesla Cybertruck avaliado em quase R$ 2 milhões, após uma partida de futebol. Uma brincadeira feita por um jogador do grupo mostra o dentista sendo convidado para um racha pelo motorista de um carro mais simples. O profissional nega o convite dizendo: "já perdeu".

O acidente

O acidente aconteceu na saída do Túnel Max Feffer, na região do Itaim Bibi. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atravessa a Avenida Nove de Julho em direção à Marginal Pinheiros, com sinal verde para acessar o túnel, quando atinge a motocicleta que seguia em frente. Com a batida, a moto foi arrastada por cerca de dez metros.

O motociclista, identificado como William Oliveira Santos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o teste do bafômetro feito por Igor deu negativo e não há indicativo de que estivesse em alta velocidade. O dentista permaneceu no local, auxiliou no socorro e apresentou à polícia as imagens registradas pela câmera instalada em seu carro, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Tags:

Acidente Morte são Paulo Tesla Tesla Cybertruck Igor Costa Alves

