Sharika será a atração do 'Todo Mundo no Rio' em 2026

O megashow acontece em maio na Praia de Copacabana

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:12

Shakira Crédito: Divulgação

Saiu a notícia que todos aguardavam: Shakira será a atração internacional que vai cantar no Todo Mundo no Rio 2026, que acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo prefeito Eduardo Paes.

O evento gratuito é realizado pela Prefeitura do Rio desde 2024. A primeira edição teve Madonna e, no ano passado, o show foi comandado por Lady Gaga. Segundo o site g1, Shakira assinou na terça-feira (10) contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45.

As especulações sobre quem comandaria a apresentação deste ano envolviam nomes do pop como Justin Bieber e Britney Spears.

