Sharika será a atração do 'Todo Mundo no Rio' em 2026

O megashow acontece em maio na Praia de Copacabana

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:12

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

Saiu a notícia que todos aguardavam: Shakira será a atração internacional que vai cantar no Todo Mundo no Rio 2026, que acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo prefeito Eduardo Paes.

O evento gratuito é realizado pela Prefeitura do Rio desde 2024. A primeira edição teve Madonna e, no ano passado, o show foi comandado por Lady Gaga. Segundo o site g1, Shakira assinou na terça-feira (10) contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45.

As especulações sobre quem comandaria a apresentação deste ano envolviam nomes do pop como Justin Bieber e Britney Spears.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

A apresentação integra a fase atual da carreira da colombiana, que vem apresentando a tour do álbum Las Mujeres Ya No Lloran (2024). A turnê mundial passou recentemente pela América Latina e marcou o retorno de Shakira aos palcos brasileiros em 2025, quando ela realizou shows no Rio de Janeiro e em São Paulo após oito anos sem se apresentar no país.

