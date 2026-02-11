Sharika será a atração do 'Todo Mundo no Rio' em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:12
Saiu a notícia que todos aguardavam: Shakira será a atração internacional que vai cantar no Todo Mundo no Rio 2026, que acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo prefeito Eduardo Paes.
O evento gratuito é realizado pela Prefeitura do Rio desde 2024. A primeira edição teve Madonna e, no ano passado, o show foi comandado por Lady Gaga. Segundo o site g1, Shakira assinou na terça-feira (10) contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45.
As especulações sobre quem comandaria a apresentação deste ano envolviam nomes do pop como Justin Bieber e Britney Spears.
Shakira
A apresentação integra a fase atual da carreira da colombiana, que vem apresentando a tour do álbum Las Mujeres Ya No Lloran (2024). A turnê mundial passou recentemente pela América Latina e marcou o retorno de Shakira aos palcos brasileiros em 2025, quando ela realizou shows no Rio de Janeiro e em São Paulo após oito anos sem se apresentar no país.