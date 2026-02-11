TV

BBB 26: Expulsão de Sol Vega após agredir Ana Paula Renault é justa?

Em conversa posterior com outros participantes, a própria Ana Paula falou sobre a situação

Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:53

Sol Vega é do signo de Gêmeos Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Na manhã desta quarta-feira (11) a participante Sol Vega perdeu o controle e saiu gritando em direção a Ana Paula Renault. No embate, ela pisou no pé da sister e se chocou contra a mineira.

O desentendimento começou depois que Milena decidiu acordar os colegas de confinamento de propósito, o que gerou tensão na cozinha e acabou envolvendo Ana Paula Renault e Sol Vega. Uma discussão generalizada tomou conta da casa e, durante a troca de acusações, Ana Paula afirmou: “Você pisou no meu pé aqui”. O momento rapidamente circulou nas redes sociais, onde internautas passaram a questionar se teria havido agressão por parte de Sol.

Em conversa posterior com outros participantes, a própria Ana Paula minimizou a situação. “O pé realmente não foi intencional. O braço ela pegou mesmo, mas não me senti agredida”, declarou a sister, afastando a hipótese de agressão deliberada.

A ex-BBB ainda comentou que já vivenciou situações semelhantes dentro do programa. “Isso já aconteceu comigo antes e dá para conviver. Eu só não quero que isso volte a acontecer, mas acredito que não vai mais, porque foi exatamente o que a Jordana fez com a Samira”, disse.

Mesmo com o posicionamento da participante, o assunto dominou as redes sociais. No X, antigo Twitter, a hashtag pedindo a expulsão de Sol figurou entre os assuntos mais comentados do dia.

Nesta edição do programa, já houve um caso de expulsão. No dia 30 de janeiro, o participante Paulo Augusto deixou a competição após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender ao Big Fone, decisão que também provocou debate entre o público.

Até o momento, a TV Globo não se manifestou oficialmente sobre o episódio envolvendo Ana Paula e Sol Vega.