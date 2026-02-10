Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por onde anda Carla Visi? Ex-Cheiro de Amor, cantora está com cabelo todo grisalho e segue cantando

Ex-vocalista do Cheiro de Amor, artista baiana de 55 anos defendeu autenticidade e afirmou que não abre mão de seus valores artísticos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:56

Carla Visi
Carla Visi Crédito: Reprodução

Sucesso nos anos 90, a cantora Carla Visi fez um desabafo durante uma apresentação no Axé Natal, no último fim de semana. Em cima do trio elétrico, a artista de 55 anos falou sobre envelhecimento, liberdade e autenticidade artística, ao comentar suas escolhas pessoais e profissionais diante do público.

Ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, grupo que comandou entre 1996 e 1999, Carla afirmou que não se encaixa em padrões e que lida com o tempo de forma natural. “Sou aquela cantora fora da curva. E não estou nem aí para isso. Cabelo grisalho, sem botox, sem cirurgia plástica. Não estou nem aí. Sabe por quê? Porque só não envelhece quem morre cedo. E eu quero estar cantando para vocês a vida inteira, até ficar velhinha, se vocês quiserem me ouvir”, disse.

Carla Visi

Carla Visi por Reprodução
Carla Visi por Reprodução
Carla Visi por Reprodução
Carla Visi por Reprodução
1 de 4
Carla Visi por Reprodução

Na sequência do show, realizado durante o Axé Natal, a cantora reforçou sua posição em relação ao tipo de música que escolhe cantar e aos valores que carrega ao longo da carreira. Segundo ela, a integridade artística sempre esteve acima de qualquer sucesso comercial.

Leia mais

Imagem - O segredo do 'ombro cebola': 3 dicas infalíveis para definir seus músculos

O segredo do 'ombro cebola': 3 dicas infalíveis para definir seus músculos

Imagem - Espetinho, abará, feijoada ou fruta? Daniel Cady dá dica do que comer antes de encarar o Carnaval de Salvador

Espetinho, abará, feijoada ou fruta? Daniel Cady dá dica do que comer antes de encarar o Carnaval de Salvador

Imagem - Plantão no hospital, desabafo de Marcelinho e Ivete na janela: relembre o nascimento de Helena e Marina Sangalo em pleno Carnaval

Plantão no hospital, desabafo de Marcelinho e Ivete na janela: relembre o nascimento de Helena e Marina Sangalo em pleno Carnaval

“E assim, a gente canta uma música linda, porque é isso que faz a diferença. Não canto porcaria. Não preciso vender discos. Não preciso vender nada! Porque, ao fazer qualquer porcaria, eu estou vendendo a minha alma. E isso eu não darei a ninguém.”

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Carnaval impulsiona vendas de fantasias e acessórios em Salvador

Carnaval impulsiona vendas de fantasias e acessórios em Salvador
Imagem - Agentes de limpeza revelam como ensaiam os passos que viralizam no carnaval

Agentes de limpeza revelam como ensaiam os passos que viralizam no carnaval
Imagem - Carnaval Sem Fome: campanha de doação de alimentos é lançada em Salvador

Carnaval Sem Fome: campanha de doação de alimentos é lançada em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval