Por onde anda Carla Visi? Ex-Cheiro de Amor, cantora está com cabelo todo grisalho e segue cantando

Ex-vocalista do Cheiro de Amor, artista baiana de 55 anos defendeu autenticidade e afirmou que não abre mão de seus valores artísticos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:56

Sucesso nos anos 90, a cantora Carla Visi fez um desabafo durante uma apresentação no Axé Natal, no último fim de semana. Em cima do trio elétrico, a artista de 55 anos falou sobre envelhecimento, liberdade e autenticidade artística, ao comentar suas escolhas pessoais e profissionais diante do público.

Ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, grupo que comandou entre 1996 e 1999, Carla afirmou que não se encaixa em padrões e que lida com o tempo de forma natural. “Sou aquela cantora fora da curva. E não estou nem aí para isso. Cabelo grisalho, sem botox, sem cirurgia plástica. Não estou nem aí. Sabe por quê? Porque só não envelhece quem morre cedo. E eu quero estar cantando para vocês a vida inteira, até ficar velhinha, se vocês quiserem me ouvir”, disse.

Na sequência do show, realizado durante o Axé Natal, a cantora reforçou sua posição em relação ao tipo de música que escolhe cantar e aos valores que carrega ao longo da carreira. Segundo ela, a integridade artística sempre esteve acima de qualquer sucesso comercial.

“E assim, a gente canta uma música linda, porque é isso que faz a diferença. Não canto porcaria. Não preciso vender discos. Não preciso vender nada! Porque, ao fazer qualquer porcaria, eu estou vendendo a minha alma. E isso eu não darei a ninguém.”