'BUZU DA FOLIA'

Conheça as linhas de ônibus que vão funcionar de graça durante o Carnaval de Salvador

Mais de 130 veículos fazem parte da iniciativa

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:28

Saiba como vai funcionar o transporte gratuito durante o Carnaval Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A partir de quinta-feira (12), Salvador passará a contar com duas linhas de ônibus que funcionarão de graça até às 12 horas da Quarta-feira de Cinzas (18). Fazem parte da iniciativa Buzu da Folia as linhas C010 (Lapa x Calabar) e a nova C011 (Lapa x Garibaldi), que estreia neste ano como a principal novidade da operação.

O serviço conta com identificação lateral e frontal dos ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço, conforme divulgado nesta terça-feira (10) pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Ao todo, 136 veículos serão empregados nas duas linhas, com funcionamento 24 horas por dia, a partir das 12 horas de quinta-feira (12) até às 12 horas de quarta-feira (18).

A nova linha C011 – Lapa x Garibaldi foi criada com o objetivo de facilitar a saída dos foliões que encerram o desfile no Circuito Dodô (Barra–Ondina), ampliando as opções de deslocamento e reduzindo a sobrecarga em outros modais ao final dos desfiles.

O ponto de embarque e desembarque da C011 será instalado na saída da Avenida Milton Santos para a Avenida Garibaldi, em local estratégico para atender o fluxo de público que deixa o circuito.

Já o da linha C010 ficará na Avenida Centenário nas proximidades da entrada do Calabar. Na Estação da Lapa, o ponto de embarque vai funcionar no subsolo e o de desembarque será no térreo do terminal.

A operação da C011 também contará com estrutura especial de pré-embarque no ponto localizado na saída da Avenida Milton Santos. Os locais terão instalação de toldos e uso de gradis organizadores para orientar o fluxo de passageiros.