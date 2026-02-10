Acesse sua conta
Jammil transforma a terça-feira de Carnaval em celebração ao Dia Nacional do Axé Music

Banda fará desfile especial em Salvador e cumprirá maratona de shows por quatro estados durante a folia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:28

Banda Jammil e Uma Noites
Banda Jammil e Uma Noites Crédito: Divulgação

O Carnaval de 2026 marca um momento especial para a música brasileira e para o Jammil e Uma Noites. Na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, a banda comanda um desfile comemorativo do Bloco Praieiro no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, mesma data em que será celebrado, pela primeira vez, o Dia Nacional do Axé Music.

A concentração está prevista para o fim da tarde, em Salvador, e o grupo promete um show pensado especialmente para a ocasião, reunindo sucessos que ajudaram a construir a trilha sonora do verão brasileiro. Os abadás já estão à venda no site www.bandajammil.com/blocopraieiro.

Clássicos como "Milla", "Celebrar", "Colorir Papel", "É Verão", "Ê Saudade", "Outdoor" e "Praieiro" estão confirmados no repertório, ao lado das faixas do álbum "Jammil + Forte". Entre elas, "Cidade Elétrica", de Manno Góes e Jorge Zarath, eternizada no dueto de Claudia Leitte e Daniela Mercury, e "Tonelada d’Água", parceria inédita de Manno Góes, Carlinhos Brown e Fernando Anitelli.

Outra aposta da banda para a temporada é a releitura de "Brasil Pandeiro", clássico de Assis Valente, lançado no mesmo projeto. A canção, consagrada pelos Novos Baianos, reforça o compromisso do Jammil com a valorização da cultura brasileira e dialoga com a homenagem ao samba no Carnaval de Salvador deste ano.

"Estamos prontos para viver essa alegria imensa que é ter o Bloco Praieiro no Carnaval de Salvador e para encontrar todo mundo que estará no circuito neste dia. As canções do Jammil são uma marca da festa no Brasil e cantá-las em nossa casa, tendo as paisagens da Barra e da Ondina como cenário, é uma sorte imensa. A ansiedade está tomando conta e está nos dando ainda mais gás para fazer história com o Praieiro no Dia Nacional do Axé Music", comemorou Rafa Barreto, vocalista da banda.

Antes do desfile no Praieiro, o Jammil cumpre uma intensa maratona de shows pelo país durante a folia. A agenda começa na quinta-feira (12), com apresentação no Carnaval do Pelourinho, na Praça das Artes, em Salvador. Na sexta-feira (13), a banda segue para São Paulo, com show em São Sebastião. No sábado (14), faz duas apresentações em Santa Catarina, passando por Florianópolis e Laguna. No domingo (15), retorna ao estado paulista para cantar em São José do Rio Pardo.

A programação segue com mais uma dobradinha em Minas Gerais na segunda-feira, dia 16, com shows em Ouro Preto e Conceição do Mato Dentro. Na terça-feira, dia 17, além do desfile do Bloco Praieiro no Circuito Dodô, o Jammil encerra o Carnaval com mais um show no Pelourinho, celebrando o Axé Music em sua casa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

